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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

貿易戰恐升級 星展看好黃金目標價維持2835美元

中央社／ 台北21日電

近期金價陷入盤整，星展（台灣）銀行預測，受貿易戰局勢可能再升級及去美元化議題影響，看好金價將受惠長期結構性需求支撐，維持未來12個月每盎司2835美元目標價不變。

美國總統川普宣誓就職，市場預期貿易戰風雨欲來，避險情緒持續升溫，可望支撐金價後市。星展（台灣）銀行今天舉行今年首季投資展望，公布對黃金維持未來12個月每盎司2835美元目標價。

星展（台灣）財管投資顧問部副總裁陳昱嘉觀察，雖然近期金價陷入盤整，但受貿易戰局勢可能再度升級及去美元化議題影響，黃金長期結構型需求仍存在，星展認為黃金仍有機會有不錯表現。

美國市場方面，陳昱嘉評估，美國經濟軟著陸機會高，目前不認為會進入衰退，另川普2.0政策落實與美國經濟表現較其他主要市場佳，可望支撐美元指數表現，預估今年上半年美元表現仍將維持強勁。

至於全球其他主要央行，陳昱嘉認為，歐洲在需求疲軟環境下將進一步降息，另日本央行雖受政治變化影響導致升息延遲，但整體升息步調仍不變；中國央行仍有降息空間，且可望推出提振國內消費的刺激措施。

股市方面，陳昱嘉表示，受企業獲利良好及國內消費強勁支撐，星展持續看好美股，同時認為東協可望繼續受惠於降息及「中國+1」戰略，類股選擇上，考量人工智慧相關資本支出持續成長，科技類股長期仍有潛力。

日本央行 美國經濟 金價

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