112年董監酬金公開…204家肥貓公司 宏達電列第一

台灣證券交易所、櫃買中心昨天公布上市櫃公司一一二年董監酬金實際支領數據，平均酬金「千萬俱樂部」由前一年四十一家減至卅八家，其中國巨以七四三一萬元、連三年蟬聯冠軍，中信金七二五六萬元、台積電六三五四萬元分居第二、三名。

值得注意的是，共有二○四家上市櫃公司出現「當年度稅後虧損，但董監事的酬金總額或平均酬金卻增加」，也就是外界俗稱的「肥貓」。金管會證期局副局長黃厚銘指出，經查其中有九家上市、兩家上櫃公司雖然虧損，但董監的平均酬勞仍超過百萬元，證期局對此將祭出三大措施。

黃厚銘說，這三大措施包括，第一，要求公司在股東會清楚說明董監酬勞發放金額是如何決定；第二，由投保中心參與該公司股東會，聽取該公司在股東會的說明，了解其發放高董監酬勞的原因；第三，將該公司特別列入證期局對上市櫃公司的財務業務平時及例外管理，以及內部控制查核的選案範圍。

根據證交所和櫃買中心的資料，一一二年上市公司虧損，平均每位董監事酬金最高的是宏達電，平均每位董監酬金三八七點七一萬元，第二名是友達的三六四點五萬元，第三名群創是二一一點一一萬元；其餘依序為榮成、無敵、富采、農林、錩新、華安。上櫃公司則是大宇資的平均酬金一三○萬餘元、生華科一○三萬餘元。

證交所統計，平均董監酬金排名前廿大上市公司依序為國巨、中信金、台積電、和泰車、元大金、凱基金、大立光、光寶科、台中銀、台新金、統一、統一超、國產、聯發科、第一金、東和鋼鐵、華南金、中保科、緯創、正新等。

其中排名前十大多為熟面孔，與前一年相較，和泰車再度上榜，台中銀則是異軍突起躋身第九名。

證交所資料顯示，國巨平均董監酬金達七四三一萬元，衰退百分之十五點二，仍連三年登冠軍；中信金以七二五六萬元、年增百分之十六點一，超越台積電的六三五四萬元成為第二名；第四名至第十一名都超過兩千萬元。