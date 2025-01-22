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海外生產比 降至15年新低

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

經濟部昨發布外銷訂單統計，去年十二月的海外生產比再降至百分之四十八點二，創下民國九十八年以來歷年同月最低，全年海外生產比百分之四十八點六，則是民國九十九年以來最低，顯示台灣接單、台灣生產的訂單增加。至於川普上任後是否改變海外生產比降低趨勢？經濟部表示有待觀察，台經院則認為除非川普特別指定，否則短期內趨勢難改。

海外生產比反映外銷訂單中，有多少比率是在海外生產，近年來比率逐步降低，去年降至百分之四十八點六，刷新十五年來最低紀錄。經濟部統計處長黃于玲說，川普一點○啟動美中貿易戰，促使台商將生產線搬回台灣，尤其是伺服器生產移回台灣，又遇上ＡＩ崛起對伺服器的強勁需求，使得海外生產比明顯降低。

不過，川普二點○預告提高進口關稅，台商是否因此把產地拉到美國，影響海外生產比的下降趨勢？黃于玲說，海外生產比的變動，主要還是要看川普的關稅政策，廠商決定在哪裡生產，與成本及利潤有關，關稅是成本之一，還有其他成本考量，也有技術是否適合移植的問題，廠商會綜合考量，目前川普的關稅政策尚未正式發布，因此影響情況還有待觀察。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，海外生產比的降低與近幾年台灣產業結構變化有關，八年前的美中貿易戰讓很多廠商遷離中國大陸至東南亞，且有一部分產能回到台灣。

川普已經上任，但目前並不清楚川普對台灣會做出什麼樣的要求，孫明德說，美國生產成本太高，即使要求廠商赴美生產，都還要看是哪些產品，若是包包、鞋子、玩具，到美國生產是不可能的，因為無法負擔高工資。若是手機筆電組裝，因為利潤微薄，也不太有能力搬到美國。

孫明德表示，目前看來，即使川普上任，台灣外銷訂單的海外生產比仍是維持目前趨勢，他認為短期內很難改變，除非川普有指定特定產業遷移至美國生產，到時候才有可能發生新變化。

川普 美國

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