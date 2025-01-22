AI商機去年旺 外銷訂單衝史上第3高

經濟部指出，我國去年全年外銷訂單金額為五八九五點四億美元，為歷年第三高，年增率百分之五點一，結束連續兩年負成長。其中自美接單金額達一九三六點四億美元，創歷年第三高；至於川普關稅政策是否帶來提前備貨潮？經濟部統計處長黃于玲說，「備貨的訂單是有，但規模不是那麼大」。

經濟部昨天公布去年十二月及全年外銷訂單統計，十二月外銷訂單金額五二九點二億美元，年增率百分之廿點八，外銷訂單連十紅。經濟部表示，表現優於預期有兩大原因，一是高效能運算及ＡＩ商機熱絡，以及春節前拉貨效應帶動。

至於今年接單情勢，黃于玲指出，受到春節連假落點不同，一月接單金額估四四五億至四六五億美元，衰退百分之八點一至百分之四。換言之，一月接單表現將會中斷連十紅走勢。

黃于玲說，全球各大預測機構如S&P Global預測，在川普關稅政策下，全球經濟今年成長百分之二點五；世界銀行預測全球經濟成長百分之二點七，若考量川普政策情境下則會下修○點二至○點三個百分點。整體來說，今年全球經濟仍呈成長，貿易也就會成長，加上ＡＩ強勁需求仍會持續，這有利於我國接單，今年接單仍可以正向預期。

主要接單地區方面，去年十二月我自美國接單金額一八二點九億美元，為歷年同月第二高，年增率百分之卅一，以電子產品增加較多；去年接單金額一九三六點四億美元，年增百分之八點六。至於接單成長最強勁的是東協，去年十二月接單金額八十二點五億美元，創歷年同月新高，年增百分之廿四點九；全年接單九八二點七億美元，年增百分之十五點九，黃于玲說，東協受惠於供應鏈移轉效應，帶動訂單創新高。

觀察我接單七大貨品，經濟部統計處指出，由於新興科技應用需求強勁，持續推升去年十二月電子及資訊通信產品接單成長，分別年增百分之卅三點五、廿四點三。

去年電子產品全年接單二一一五點五億美元，年增百分之十一點五；資通訊產品接單一七二○點二億美元，年增百分之三點六。

傳統貨品方面，黃于玲指出，各國積極擴充半導體產能，帶動設備接單成長，帶動機械產品接單，去年十二月年增百分之六，全年接單一九四點三億美元，年增百分之一點一。

黃于玲說，去年下半年起終端需求些微復甦，傳產貨品接單也好轉，但部分受到中國大陸產能開出，導致供過於求，近期可先觀察基本金屬及化學品接單是否有進一步改善。

展望未來，黃于玲表示，第一季為電子產業傳統淡季，加上全球經濟前景仍受川普經貿政策及地緣政治風險等不確定性因素影響，但高效能運算、ＡＩ等新興科技應用持續擴展，有助於延續外銷接單動能。