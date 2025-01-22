董監酬金千萬俱樂部減至38家 國巨連三年蟬聯第一

台灣證券交易所、櫃買中心昨（21）日公布上市櫃公司2023年董監酬金實際支領數據，平均酬金「千萬俱樂部」由前一年41家減至38家，其中國巨（2327）以7,431萬元、連三年蟬聯冠軍，中信金7,256萬元、台積電6,354萬元分居第二、三名。

證交所統計，董監均酬排名前20大上市公司依序為：國巨、中信金、台積電、和泰車、元大金、凱基金、大立光、光寶科、台中銀、台新金、統一、統一超、國產、聯發科、第一金、東和鋼鐵、華南金、中保科、緯創、正新等。

以產業分類來看，電子、傳產及金融，分別有十、九、14家，相較前一年，電子類股受到消費性電子終端需求復甦力道有限，及中國大陸價格競爭等因素影響，發放金額有所縮減。

排名前十大多為熟面孔，與前一年相較，和泰車再度上榜，台中銀則是異軍突起躋身第九名。

證交所資料顯示，國巨2023年平均董監酬金達7,431萬元，年減15.2%，但仍連續三年登上冠軍寶座；中信金以7,256萬元、年增16.1%，超越台積電的6,354萬元成為第二名；第四名至第11名亦都超過2,000萬元，大致介於2,231萬至3,501萬元不等。

加計兼任員工酬金後，共79家上市董事均酬超過1,000萬元，年減13家，台積電以1.1億元掄元，聯發科、國巨分別以9,448萬元、9,172萬元維持第二、三名，其餘中信金、鴻海、聯電、光寶科、台新金等五家，都在5,000萬元以上。

櫃買中心部分，共有五家董事平均酬金逾1,000萬元，年增二家，以元大期1,188萬元拔得頭籌。