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政院出手穩定物價 春節期間1/27至2/9汽柴油維持不漲

主計總處分析通刪部分與決議內容不符 政院：無法接受

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關立法院今（21）日就今年度中央政府總預算案院會審議結果，行政院發言人李慧芝表示，根據行政院主計總處的分析，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，顯見本預算案整體審議皆尚有待釐清之處，行政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受。

李慧芝指出，由於立院混亂且重複提刪凍案，使得行政院主計總處估算困難，此外主總說明，依照立法院院會表決通過的通刪決議內容，原文為「如『總刪減數』未達939 億元7,500萬元，另予補足」 ，按照通刪決議所列科目及比率，計算之通案刪減數為301億元，加計委員會審查階段刪減67億元，以及院會表決提案刪減 1,068億元，合共刪減1,436億元，已超過決議所指「總刪減數」所定939億7,500萬元額度。

李慧芝表示，今日立法院所作說明指稱，除歲出部分減列1,135億9,925萬9千元外，「通案統刪不低於 939 億7,500 萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列」一節，按照行政院主計總處提供的資訊，與立法院原決議內容完全不符，對此說明內容，以及本預算案整體審議皆尚有諸多待釐清之處，政院表示無法接受。

日立 立法院

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