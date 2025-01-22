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台電114年撥補遭砍 113年追加千億預算待立院協商

中央社／ 台北21日電

立法院通過刪除114年度挹注台電千億預算案，台電財務大受影響，而台電另有113年度追加預算1000億元尚未審查，但目前立法院議程是顯示「協商後再行處理」，後續發展狀況未明。

立法院會今天三讀通過114年度中央政府總預算案，刪減新台幣2075億元，包含將經濟部今年度預算案挹注台電經費新台幣1000億2萬元全數減列。

由於無法取得撥補，外界憂心牽動今年電價調整，對此台電表示，會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。按往例，電價費率審議會將於3月中下旬舉行，決定4月以後電價。

台電另有113年度追加預算1000億元尚未審查，但目前在立法院議程上，該案顯示「協商後再行處理」，代表須待下會期才能有進一步結果。

台電表示，政府編列預算是透過補貼台電來穩定民眾的用電成本、減少電費負擔。自2022年至2024年期間，台電為了穩定民生物價，每年分別吸收民生電價成本超過800億元，3年間總計吸收逾2800億元，至2024年底，累積虧損已達4229億元。

若有去年追加千億預算支應，台電除可由虧轉盈、盈餘589億元，累虧也能降至3229億元。

台電強調，俄烏戰爭造成燃料價格上漲，對世界各國均造成衝擊，各國政府除調整電價，也同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。若台電的財務狀況無法改善、持續虧損，除了影響台電經營狀況，未來將勢必衝擊到民眾用電。

台電 電價

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