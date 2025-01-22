兩岸觀光全面開放 千億商機可期

陸客來台最輝煌的時代，全年來台旅遊人次達450萬，對比去年入境台灣的觀光客800萬，換言之單一地區就有如此大的量能，如果兩岸觀光開放，千億元的陸客商機可望湧入，屆時觀光服務業將全面受惠。

國內旅行社業者包括雄獅（2731）、鳳凰、旅天下、燦星旅及五福等，都對兩岸觀光交流開放抱持支持態度，各家業者都說「已做好準備」，若陸客能來則觀光業今年業績將「旺上加旺」。

近期，中國大陸觀光業者擬於2月來台踩線，上海、福建觀光旅行社業者全面動起來，最快2月12日就會看到首批陸客踩線團來到台灣；雲品國際表示，歷任政府均曾強調觀光立國，能夠開啟對話與和平對等交流，對包括觀光產業的所有人都是正面的期待和發展。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，希望兩岸能在逐步堆疊善意的基礎上，朝向全面解禁的正常化交流邁進；旅天下董事長李嘉寅指出，樂觀其成，支持兩岸旅遊交流開放。

晶華酒店、台北君悅酒店及寒舍集團等指出，期盼政府雙方能如民眾期待開放旅遊及商務交流，為台灣旅宿業2025年帶動更多產經成長的機會。福容大飯店表示，不論是北進南出、南進北出，福容北中南東共計18家據點，是最方便的住宿首選。

台北遠東香格里拉為迎接大陸來台旅遊，早已做好準備，品牌深耕大陸市場已超過半世紀，待兩岸旅遊政策一開放，即可隨時無縫接待陸客。