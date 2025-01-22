兩岸旅行社動起來 對岸觀光團踩線日子近了

中國大陸團客旅遊來台，好日子定了。大陸文旅部宣布開放福建、上海陸客來台團體遊，這兩地的觀光旅行社業者全面動起來，首發的踩線團已分別向我交通部觀光署申請入台，預計將於情人節前夕到訪。

據了解，上海觀光協會主導準備送件申請，將於2月13日組踩線團帶相關旅行社業者來台；福建地區的旅行社業也組團，將申請2月12日以參加春季旅展為名從高雄入境，將在南部高雄、中部及北部參加推廣會。

對此，交通部觀光署昨（21）日表示，尚未收到申請案件。對於兩岸觀光態度，觀光署強調，恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎大陸旅客來台旅遊立場不變，也期盼能夠儘速循觀光小兩會協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。行政院今（22）日將召開觀光諮詢委員會，兩岸觀光議題預料也將是業界關注焦點。

兩岸團客開放是觀光業疫後解封的最後一塊拼圖，國內的旅行社、飯店等觀光業界都相當期待，隨著大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，這次不再只是聞樓梯響，兩地觀光業界都全面動起來。

根據業內人士透露，上海觀光協會主導已經送件申請，將於2月13日組踩線團帶相關旅行社業者來台，這次因為時間急迫，先定調為雙城論壇後的兩市交流，上海觀光協會主導，帶上海當地多家大型旅行社業者來台參訪。

另外，福建地區更為積極，已組了將近40人的團來台，成員來自各省的旅行業者，來台灣了解疫後市場有哪些新的景點可以回去推廣，這團成員預計要由高雄入境，以參加春季旅展的名義提出入境申請，預計於南部高雄、中部及北部辦理與國內旅行社同業的推廣交流會。

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰指出，大陸文旅部宣布近期將開放上海及福建陸客來台團體遊，有助於兩岸關係正向發展，台旅遊業展雙臂歡迎，盼兩岸旅遊全解禁回復旺季榮景。

根據觀光業界統計2024年台灣人出國熱潮大爆發，出國將近1,663萬人次，創歷史新高，其中台灣人出國到日本旅遊604萬人次，但入境台灣旅遊的外籍遊客還不滿800萬人次，觀光逆差近220億美元。

業界人士說，開放陸客最輝煌的時代，全年大陸來台旅遊450萬人次，台灣有十個航點與大陸61個城市對飛，每周890個航班以及47個試點城市來台自由行。