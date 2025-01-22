總預算大砍 政院救濟考慮提出覆議
立法院大砍中央政府總預算，行政院長卓榮泰昨（21）日表示，由於各部會業務費遭刪減、凍結比例高，恐影響中小微企業多元振興、六大區域旗艦計畫等。至於後續救濟行為，行政院表示，提出覆議會是選項之一。
卓榮泰昨日率領部會首長召開記者會說明總預算案，這也是他近期第三次針對總預算案親上火線。卓榮泰指出，上周以來許多工商團體紛紛站出來，從他們角度來看，就知道預算刪減對各產業影響有多大。
卓榮泰表示，大幅度刪減預算，恐怕會讓中小微企業多元振興發展計畫難以執行，且對於經發會通過的若干決議，本來規劃今年要開始全面發動也受到阻礙，均衡台灣基礎建設、六大區域旗艦計劃等，也都會因預算遭砍而無法啟動。
卓榮泰強調，台電的1,000億撥補難道不應該到位嗎？它所影響的並非只是一家公司，而是所有民生用電補助，影響之大無法只用「千億」計算。
卓榮泰說，公部門業務費被刪除比率也相當大，像是內政部直接被刪除20％，約5.14億元，影響層面非常廣泛，對於有需求的國人衝擊也很大；經濟部被凍結92億，意味著許多跟經濟部往來溝通需求的廠商，必須要等到半年後才能獲得資金補助，難道前半年國家腳步要因此停下？這對各行各業來說都是損失。
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