中央總預算三讀砍2,075億 刪減金額寫新高

歷經20個小時馬拉松式表決，立法院昨（21）日三讀通過今年度中央政府總預算案，按三讀通過結果，行政院原本編列歲出預算3兆1,325億元，審議結果共計減列約2,075億元，刪減金額為史上新高，歲出規模降到約2兆9,248億元。

其中，經濟部編列撥補台電1,000億2萬元預算，全數遭到刪除，可說是各部會「重災區」中的最大苦主。

經濟部先前曾表示，若撥補預算遭到刪除，恐影響供電穩定，調漲電價、舉債都是思考的方向，不過也強調，電價調漲與否，仍要交由電價審議會決定。

行政院去年編列今年度總預算案，並函請立法院審議，原先編列歲入3兆1,534億元、歲出3兆1,325億元，雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

然而立法院審議後，大筆一揮砍了2,075億元預算，其中約67億元是在立法院各委員會中刪減，立法院會則依各立委黨團提案刪減1,068億元，加上「統刪」939億元，合計2,075億元。

這是有史以來，立法院預算刪減數最多的一次，推估刪減數占總預算數約6%，對照過往，總預算刪減數狀況大約落在1%多，此次刪減比率超過以往。

刪減項目方面，包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，其中行政院及所屬、陸委會、原民會、內政部、農業部、數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部、銓敘部、監察院、勞動部特別費全數刪除，不得流用。

另外，軍事裝備及設施統刪3%，其中國防部所屬、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整；媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。如總刪減數未達939億7,500萬元，另予補足。

在媒體預算上，此次也要求各政府機關今年度中央政府總預算案中所編列的政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的5%。

各部會預算刪減上，在野黨以人數優勢表決通過，將經濟部今年度預算案挹注台電經費1,000億2萬元全數減列；另外，數發部預算減列2億元、監察院業務費減列50%、公視預算減列2,300萬元、文化部黑潮計畫共減列4,000萬元。



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