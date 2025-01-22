接單美國 歷年第三高

經濟部昨（21）日指出，2024年12月我國自美國接單金額182.9億美元，年增31%；2024年全年自美接單達1,936.4億美元，創歷年第三高，年增8.6%。美國訂單增加主要因AI需求，帶動電子產品及資通訊產品增加。外界關切，美國總統川普的關稅政策是否帶來提前備貨潮？對此，經濟部統計處長黃于玲認為，備貨的訂單是有，但規模不是那麼大。

她表示，經濟部調查402家廠商，回答有提前備貨的占比是9%，較上個月8.3%略有增加，但不是大規模增加。廠商反映，客戶還在觀望中，還有客戶不在美國或中國大陸，而是亞太地區，所以較無提前備貨壓力。

我國來自美國接單表現強強滾，經濟部統計指出，12月我自美國接單金額182.9億美元，為歷年同月第二高，年增31%，增幅為2021年5月以來最高。

黃于玲指出，12月自美國接單以電子產品增加29.1億美元、54.7%最多，主要是AI需求強勁。其次，資通訊產品增加10.31億美元，主要是因應年節備貨增加手機、筆電，以及AI需求增加伺服器訂單。

12月東協接單82.5億美元，創歷年同月新高，年增24.9%。