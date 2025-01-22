外銷訂單連十紅 全年轉正 2024年金額衝上5,895億美元

經濟部昨（21）日發布2024年12月外銷訂單529.2億美元，年增20.8%，優於預期，呈連十紅。經濟部表示，主因AI需求帶動，以及年前拉貨動能較預期強勁。2024全年外銷訂單5,895.4億美元，為歷年第三高，年增5.1%，結束連續二年負成長。

經濟部統計處長黃于玲分析，12月接單年增二成，較原預期13%好，主要有兩大原因。一是AI及高效能運算需求強勁，電子、資通訊產品接單優於預期；二是年前拉貨動能比預期強勁，今年春節提早至元月，除資通訊接單呈月減外，其餘貨品接單皆優於11月。

黃于玲預期今年元月接單狀況，因剛好遇上春節連假，元月接單金額估445億至465億美元，年減8.1%至年減4%。元月接單表現將中斷連十紅走勢。

她分析，全球各大預測機構如S&P Global預測，在川普關稅政策下，全球經濟今年成長2.5%；世界銀行預測全球經濟成長2.7%，考量川普政策情境、下修0.2至0.3個百分點。

整體今年全球經濟仍呈成長，貿易也會成長，加上AI強勁需求仍持續，有利我國接單，今年接單仍可正向看待。

觀察七大貨品，因新興科技應用需求強勁，持續推升12月電子及資訊通信產品接單成長，分別年增33.5%、24.3%；黃于玲指出，12月筆電及手機訂單皆增加，惟全球終端需求仍未明顯回升。

2024年電子產品全年接單2,115.5億美元，年增11.5%，資通訊產品接單1,720.2億美元，年增3.6%。

光學器材因農曆年前客戶備貨需求，面板接單成長，加上光學檢測及量測設備接單續增，12月年增17.7%。全年接單208億美元，年增8.7%。

傳統貨品方面，各國積極擴充半導體產能，帶動機械產品接單，12月年增6%，全年接單194.3億美元，年增1.1%。

基本金屬製品12月年減4.5%，全年接單251.7億美元，年增0.3%。塑橡膠製品12月接單年增5.5%，全年接單190.7億美元，年增1.7%。化學品12月接單年減0.6%，全年接單179.1億美元，年增2.8%。

黃于玲分析，去年下半年起終端需求些微復甦，傳產貨品接單也有好轉，但部分產品受到中國大陸產能開出，導致供過於求，近期可先觀察基本金屬及化學品接單是否改善。

展望未來，黃于玲表示，第1季為電子產業傳統淡季，加上全球經濟前景仍受美國新政府經貿政策及地緣政治風險等不確定性因素影響，恐抑制外銷接單成長動能，惟高效能運算、AI等新興科技應用持續擴展，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求熱絡，均有助延續外銷接單動能。



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