活化中興新村 國發會推動地方創生加快腳步均衡台灣

近年來國發會積極推動地方創生，21日向媒體介紹南投中興新村的轉型進展。國發會主委劉鏡清表示，國發會不僅有地方創生專案辦公室，也在北、中、南、東等設立分區輔導中心，並在南投中興新村設有地方創生育成村，並自今年起啟動為期四年的「打造永續共好地方創生計畫」，未來將隨著地方創生計畫的不斷精進推動，全國將有更多亮點呈現。

劉鏡清今邀請新聞媒體團隊走訪南投國姓鄉、仁愛鄉原民眉溪部落及中興新村地方創生育成村，實地體驗地方創生在中興新村及南投偏鄉推動情形。

自2019年起，國發會開始推動地方創生政策，持續透過各地成立青年培力工作站、建立多元徵案管道、媒合中央部會資源與引導民間投資，大力支持在地青年扎根及落實共好事業。

為持續推動地方創生，國發會並提出「打造永續共好地方創生計畫(2025-2028年)」，以永續、公益、共好為核心精神，偕同部會共同投入地方創生工作，作為地方青年創業的堅強後盾，包含培力青年發展、擴增多元途徑、完善基礎建設、促進跨域合作及深化國際鏈結等，逐步朝向「均衡台灣」的目標邁進。

關於中興新村地方創生育成村，國發會運用中興新村原有建物，作為地方創生育成村多功能場域，為國內第一個以地方創生為主題之新創培訓基地，進駐育成村的團隊不僅享有免租金的空間設備，專業課程、專屬輔導服務，每年還有機會獲得30萬元的創業獎金，不論是剛起步的創業者，或是需要轉型的微型企業，育成村都能提供專業且及時的協助，由進駐團隊自主營運的地方創生市集，展售團隊的不單是團隊產品，也是團隊努力的成果。如今，育成村更已成為台灣地方創生種子重要的培育搖籃。

藉由中興新村建物的逐步整修，嶄新的建物亦將迎來中興新村的轉型，國發會正重新調整中興新村聚落氛圍，例如整修完成的宿舍將規劃成創生市集、民宿、體驗工坊、美食等貼近民眾生活需求的區塊，以現有文化為蘊底，發展文創、觀光、運動等多面向商業活動，重塑中興新村的聚客效應，展現更有活力的新風貌。