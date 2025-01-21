川普2.0來襲 經部：AI需求續強樂觀看今年外銷訂單

美國總統川普今天上任，其關稅政策替全球經濟蒙上不確定性。經濟部統計處長黃于玲指出，根據國際各大預測機構預測，即便將川普因素納入，今年經濟仍呈現正成長，且AI需求強勁對台灣有利，對今年外銷訂單仍有正向預期。

AI、高效能運算及雲端產業等商機持續擴增，經濟部今天公布113年12月外銷訂單統計529.2億美元，年增20.8%，連10紅；累計全年外銷訂單達5895.4億美元，較2023年成長5.1%，終結連續2年負成長，並寫下史上第3高紀錄。

展望後續，黃于玲表示，第1季為電子產業傳統淡季，加上全球經濟前景仍受美國新政府經貿政策及地緣政治風險等不確定性因素影響，恐抑制外銷接單成長動能，但同時高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求熱絡，均有助於延續外銷接單動能。

黃于玲表示，外銷訂單和全球經濟息息相關，從全球各大預測機構如S&P Global預測，在川普關稅政策下，全球經濟今年成長2.5%；世界銀行預測全球經濟成長2.7%，若考量川普政策情境下則會下修0.2至0.3個百分點。

換言之，她說，即便將川普因素納入，預測仍呈現正成長，更何況AI需求強勁對台灣有利，今年接單有機會有正向表現。

此外，攤開各地區主要接單統計，去年12月美國訂單182.9億美元，創歷年第2高，年增率31.0%，則是寫下110年5月以來最高，以電子產品增加29.1億美元或增54.7%較多；全年接單1936.4億美元，較前一年增8.6%，締造史上第3高表現。

對於川普揚言讓美國再次偉大，推動製造業回到美國，是否影響未來海外生產比，黃于玲表示，端看川普關稅政策項目和對象，目前有待觀察。