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國發會活化南投中興新村 盼打造地方創生聚落

中央社／ 台北21日電

國發會推動地方創生，今天向媒體介紹南投中興新村的轉型進展。國發會運用中興新村原有建物作為地方創生育成村多功能場域，是國內第一個以地方創生為主題的新創培訓基地，並規劃結合市集、民宿、美食，形塑聚落效果，吸引人潮。

國發會主委劉鏡清今天邀請媒體走訪南投國姓鄉、仁愛鄉原民眉溪部落及中興新村地方創生育成村，展現地方創生在中興新村及南投偏鄉推動情形。

2019年起，政府積極推動地方創生政策，在各地成立青年培力工作站、建立多元徵案管道、媒合中央部會資源與引導民間投資，大力支持在地青年扎根。

劉鏡清表示，國發會不僅有地方創生專案辦公室，也在北、中、南、東等設立分區輔導中心，並在南投中興新村設有地方創生育成村。

中興新村位於南投市北方的新市鎮，原名營盤口，得名自台灣清治時期此地有駐軍營地，1956年台灣省政府從台北市現今行政院疏遷至此辦公，1957年整體都市設計參仿英國倫敦「新市鎮」模式設計建造完成，最早占地約200公頃，成為辦公與住宅合一的田園式行政社區。

國發會將中興新村原有建物作為地方創生育成村多功能場域，進駐育成村的團隊，不僅享有免租金的空間設備，專業課程、專屬輔導服務，每年還有機會獲得新台幣30萬元的創業獎金，為剛起步的創業者或是需要轉型的微型企業，提供協助。

國發會表示，現正重新調整中興新村聚落氛圍，整修完成的宿舍將規劃成創生市集、民宿、體驗工坊、美食等貼近民眾生活需求的區塊，並發展文創、觀光、運動等多面向商業活動，形塑中興新村的聚客效應。

國發會並表示，為了持續推動地方創生，已提出「打造永續共好地方創生計畫（2025-2028年）」，跨部會共同投入地方創生，包含培力青年發展、擴增多元途徑、完善基礎建設、促進跨域合作及深化國際鏈結等。

國發會 生育

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