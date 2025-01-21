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高效能運算加AI商機 去年外銷訂單強勁拿歷年第三

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
113年全年外銷訂單5895.4億美元，歷年第三，年增轉正。圖／本報系資料照片
113年全年外銷訂單5895.4億美元，歷年第三，年增轉正。圖／本報系資料照片

經濟部今天公布113年12月及全年外銷訂單統計，12月外銷訂單金額為529.2億美元，年增率20.8％，外銷單連十紅，經濟部表示，表現優於預期有兩大原因，一是高效能運算及AI商機熱絡，以及春節前拉貨效應帶動。全年外銷訂單規模5895.4億元，年增5.1％，訂單規模歷年第三。

按貨品別觀察，由於新興科技應用需求強勁，持續推升電子及資訊通信產品接單成長，分別年增33.5％、24.3％；光學器材因農曆年前客戶 備貨需求，帶動面板接單成長，加上光學檢測及量測設備接單續增， 年增17.7％。

傳統貨品因新興科技應用需求熱絡，帶動半導體設備接單成長，機械年增6％；塑橡膠製品因農曆年前客戶備貨需求增加，年增5.5％；基本金屬及化學品因海外同業低價搶單，致分別年減4.5％、0.6％。

主要接單地區表現，美國182.9億美元，為歷年同月第二高水準，年增率31％，以電子產品增加較多，113年全年接單1936.4億美元，年增8.6％。接單成長最強勁的還是東協，12月接單金額82.5億美元，創歷年同月新高，年增24.9％，全年接單982.7億美元，年增15.9％，經濟部統計處長黃于玲表示，東協受惠於供應鏈移轉效應，帶動訂單創新高。

黃于玲指出，日本及歐洲訂單分別衰退4.2％及9.9％，這是因為日本及歐洲的經濟狀況較為疲弱，日本去年經濟一直到下半年才緩步回復，日本訂單下半年才轉為正成長。

值得注意的是外銷訂單的海外生產比，113年全年海外生產比為48.6％，創下15年來最低，98年的海外生產比為48.2％。黃于玲分析，海外生產比顯著下降，主要是因為第一次美中貿易戰時，伺服器廠商移回台灣生產，加上後來AI需求強勁，使得海外生產比發生顯著變化。

由於川普揚言針對特定地區課徵高關稅，是否導致海外生產比再度揚升？黃于玲表示，海外生產比變化要看川普的關稅政策，包括課徵的國家地區、產業對象，廠商決定生產地點因素不外乎成本與利潤，而關稅是廠商的成本之一，除此之外，廠商還必須考量技術是否適合移植至當地生產，由於川普關稅政策尚未正式發布，因此海外生產比的變化還有待觀察。

由於今年春節落點在1月，與去年落在2月不同，今年1月工作天數較去年1月工作天數減少，因此經濟部預估1月外銷訂單金額為445～465億美元，年減幅8.1％～4％。

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