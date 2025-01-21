優於預期！12月外銷訂單年增二成 2024全年外銷訂單創歷年第三高
經濟部21日發布12月外銷訂單金額為529.2億美元，年增20.8%，呈連10紅走勢，表現優於預期。經濟部統計處長黃于玲分析，主要有兩大原因。一是AI需求強勁，電子、資通訊產品接單優於預期；二是年前拉貨動能較預期強勁。
經濟部統計指出，2024全年我外銷訂單金額5,895.4億美元，年增5.1%，為歷年第三高。
展望2025年1月接單，經濟部預期，接單金額為445億至465億美元，年減8.1%至年減4%，黃于玲說，主要是因春節連假落點和去年不同所致。
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