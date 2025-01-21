快訊

川普重擊匯市！這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

年關將近遇強震！南部受災戶悲嘆：住哪都不知 更何況是過年

勞保連續8年收不抵支 平衡費率須達31.42%

中央社／ 台北21日電

勞動部今天公布最新勞保精算報告，基金用罄年度延後至2031年，但潛藏負債攀升逾新台幣13兆元，保費收入不足，整體收支平衡的費率要高達31.42%，遠高於法定最高費率12%，目前勞保費率是11.5%。

勞保最新精算報告出爐，因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度二度延後，從2028年延後至2031年，但潛藏負債仍從新台幣10.29兆元增加至13.23兆元。

最新精算報告顯示，勞保基金潛藏負債從10.29兆元增至13.23兆元，增加近3兆元，主因過去3年實收費率僅10.5%至11%，保費收入不足給付成本，衍生財務缺口擴大。

另外，包含消費者物價指數從0.9%提高至1.8%及投保薪資增長率增加所提高的負債成本，大於資產報酬率增加所能降低的負債成本，以及一次請領老年給付人數減少、增加請領老年年金給付等。

勞保年金2009年上路時費率訂為6.5%，但勞保條例規定，實施第3年起每年要調高0.5個百分點，調到10%後，改為每2年調高0.5個百分點，直至12%上限；最近一次調整為今年調升至11.5%，2027年勞保費率就會抵達12%上限。

勞保財務連續8年收不抵支，111年保費收入4428億元、給付支出4814億元；112年保費收入4761億元、給付支出擴大到5207億元；113年1至11月數據也顯示，保費收入為4469億元、給付支出5075億元，連3年收支短絀擴大，從負386億元到負446億，再擴大至負606億元。

雖然近年有政府撥補跟投資等助力，讓112年及去年113年勞保財務從逆差轉為順差，但比對近2次精算報告，勞保要達到收支平衡，費率從27.83%衝高至31.42%，都遠超出費率上限12%，潛藏負債將持續擴大。

勞保費 負債 財務

延伸閱讀

勞保年金 農曆年前發放

勞動部預算遭大砍 洪申翰：衝擊勞保保費收繳、退休金發放

自爆沒月退、拒18% 謝長廷籲莫忘世上苦人多

資深投資人看年前股市：甜蜜行情快結束 見好就收！

相關新聞

高效能運算加AI商機 去年外銷訂單強勁拿歷年第三

經濟部今天公布113年12月及全年外銷訂單統計，12月外銷訂單金額為529.2億美元，年增率20.8％，外銷單連十紅，經...

去年12月外銷訂單連十紅 全年接單金額歷年第三高

經濟部21日發布去年12月外銷接單統計，12月訂單金額529.2億美元，為歷年同月第三高，年增率20.8％，連10紅，表...

大矽谷計畫竹市提2大訴求 爭取竹科X二期與新竹輕軌

國發會昨召開「桃竹苗大矽谷推動方案」邀集桃園、新竹縣市及苗栗縣4縣市首長與會。新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市在推動大矽谷...

川普2.0 勤業眾信潘家涓：推動全球供應鏈朝「分散式短鏈」模式發展

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓今天指出，川普2.0推動全球供應鏈朝「分散式短鏈」模式發展，並加速「綠地投資」進...

川普2.0時代來臨 勤業眾信總裁籲台商關注四大關鍵

美國總統川普重返白宮，引發全球熱議，他所簽署的一系列行政命令及政策方向，將對全球經濟、貿易與產業格局帶來重大影響。勤業眾...

川普2.0時代開啟 國發會主委劉鏡清：對台灣利大於弊

美國新任總統川普上任，開啟川普2.0時代，外界關注美國的關稅政策會做出調整，進而影響全球經濟，國發會主委劉鏡清認為，全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。