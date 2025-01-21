PwC企業領袖報告出爐 AI、永續轉型重塑企業競爭力

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）21日在世界經濟論壇發布《2025全球暨臺灣企業領袖調查報告》，全球4,701位與台灣208位企業領袖的意見顯示，未來企業競爭力的關鍵聚焦於生成式AI應用、供應鏈韌性及永續發展，儘管全球經濟展望樂觀，但企業仍面臨地緣政治、通膨等挑戰，需加速轉型以維持競爭力。

調查顯示，58%全球與50%台灣企業領袖對未來一年景氣抱持樂觀態度、42%台灣企業預期營收將成長。然而，台灣企業對總體經濟不穩定性（46%）及通膨（43%）的憂慮高於全球平均，未來一年，台灣企業的主要海外投資地區包括大陸、越南及美國，反映供應鏈多元化布局的需求。

生成式AI的應用於全球快速普及，台灣企業採用比例在一年內從14%躍升至58%。其中，63%的台灣企業領袖指出，AI應用已顯著提升工作與營運效率，31%的企業更實現營收增長，僅5%的台灣企業對生成式AI表示高度信任，低於全球33%的平均值，顯示信任與應用深度仍有待提升。

全球氣候變遷推動企業投入氣候友善投資，台灣企業積極走在前列，53%的台灣企業領袖表示接受較低的投資報酬，將重點放在長期永續收益上，過去五年中，37%的台灣企業因氣候友善投資而促進收入成長，成為全球領先。

隨著產業界線模糊化，台灣企業透過併購進入新產業的比例達47%，例如科技業跨足汽車與健康醫療領域，工業製造業則延伸至電力與公用事業。資誠聯合會計師事務所所長周建宏表示，企業應在全球市場變局中尋找轉型契機，透過科技創新與永續發展實現核心價值延伸，為未來發展奠基。

周建宏強調，2025年將是企業重塑的關鍵時刻，台灣企業需在挑戰中以轉型加速搶占先機，透過生成式AI與永續策略構建韌性，於變局中持續創造價值。