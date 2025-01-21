長榮酒店新品牌「采．寓halo house」台中輕奢登場

長榮酒店延續「從心出發的盛情款待服務」品牌精神，搶攻年輕族群市場，推出全新品牌《采．寓 halo house》，並於21日起試營運。

座落台中七期的核心地段，擁有130間客房，地理位置得天獨厚，斜對面便是四季皆美的秋紅谷生態公園，同時距離國家歌劇院、新光三越、Tiger City均不到5分鐘的路程，讓下榻的賓客可輕鬆享受大自然的靜謐與都市繁華的交融。

《采．寓 halo house》外觀採獨特的六角形玻璃帷幕設計，內部則巧妙融合涵洞及圓弧造型，呼應鄰近的國家歌劇院特色，完美結合藝術與現代建築，並匯聚hospitality（款待）、art（藝術）、leisure（休閒）、opera（美聲）於一身，為台中再添亮眼特色建築，更是2025台中都市旅遊住宿的新焦點。