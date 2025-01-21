快訊

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

去年12月外銷訂單連十紅 全年接單金額歷年第三高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部統計，去年全年外銷訂單5895.4億美元，創歷年第三高。本報資料照片
經濟部統計，去年全年外銷訂單5895.4億美元，創歷年第三高。本報資料照片

經濟部21日發布去年12月外銷接單統計，12月訂單金額529.2億美元，為歷年同月第三高，年增率20.8％，連10紅，表現優於預期，去年全年外銷訂單5895.4億美元，也是歷年第三高，年增率5.1％，表現也優於預期。

12月主要接單地區表現，來自美國外銷訂單金額182.9億美元，歷年同月第二高，較年同期大幅成長31％；東協訂單82.5億美元，創歷年同月新高，年成長24.9％。

經濟部表示，113年全球經濟穩步成長，人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求強勁，傳統貨品亦因半導體設備需求增加及部分貨品客戶回補庫存，加上上年基期相對較低，使得113年全年接單達5895.4億美元，年增率5.1％，重回正成長。

經濟部預估114年1月外銷訂單金額為445至465億美元，月減15.9％至12.9％，與春節時間有關。

經濟部

延伸閱讀

嘉義0:17發生規模6.4地震 20縣市國家級警報

經濟部挹注台電1千億2萬元 藍白聯手全砍

華航董座疑染流感併發心肌梗塞亡 醫：風險增2至4倍

省很大！三高年輕化 1995年以前出生「成人健檢」免費

相關新聞

勞保基金用罄大限延後3年 勞動部揭2大原因

每三年一度的勞保精算報告出爐，勞保基金用罄年限為2031年。勞動部官員揭示警戒線能再延後3年的主因有二，除政府連年撥補，...

最新精算出爐 勞保破產年限延至2031年潛藏負債13.23兆

勞動部每3年精算一次勞保財務，最新勞保精算今報告出爐，因政府連年大力撥補、基金投資效益大好，勞保基金用罄年限從上一次...

年節投資、網購注意！內政部教你五招避開詐騙套路

農曆春節即將到來，預期金融交易與網購活動大幅增加，為避免民眾過年遭詐騙影響好心情，內政部提醒，春節期間最常見的詐騙類型包...

去年12月外銷訂單連十紅 全年接單金額歷年第三高

經濟部21日發布去年12月外銷接單統計，12月訂單金額529.2億美元，為歷年同月第三高，年增率20.8％，連10紅，表...

大矽谷計畫竹市提2大訴求 爭取竹科X二期與新竹輕軌

國發會昨召開「桃竹苗大矽谷推動方案」邀集桃園、新竹縣市及苗栗縣4縣市首長與會。新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市在推動大矽谷...

川普2.0 勤業眾信潘家涓：推動全球供應鏈朝「分散式短鏈」模式發展

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓今天指出，川普2.0推動全球供應鏈朝「分散式短鏈」模式發展，並加速「綠地投資」進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。