去年12月外銷訂單連十紅 全年接單金額歷年第三高
經濟部21日發布去年12月外銷接單統計，12月訂單金額529.2億美元，為歷年同月第三高，年增率20.8％，連10紅，表現優於預期，去年全年外銷訂單5895.4億美元，也是歷年第三高，年增率5.1％，表現也優於預期。
12月主要接單地區表現，來自美國外銷訂單金額182.9億美元，歷年同月第二高，較年同期大幅成長31％；東協訂單82.5億美元，創歷年同月新高，年成長24.9％。
經濟部表示，113年全球經濟穩步成長，人工智慧及高效能運算等新興科技應用需求強勁，傳統貨品亦因半導體設備需求增加及部分貨品客戶回補庫存，加上上年基期相對較低，使得113年全年接單達5895.4億美元，年增率5.1％，重回正成長。
經濟部預估114年1月外銷訂單金額為445至465億美元，月減15.9％至12.9％，與春節時間有關。
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