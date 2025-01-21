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大矽谷計畫竹市提2大訴求 爭取竹科X二期與新竹輕軌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市在推動大矽谷上有兩訴求，第一爭取竹科X二期納入國家重大建設，第二推動新竹輕軌，同時建請中央爭取輝達落腳桃竹苗。圖／報系資料照
新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市在推動大矽谷上有兩訴求，第一爭取竹科X二期納入國家重大建設，第二推動新竹輕軌，同時建請中央爭取輝達落腳桃竹苗。圖／報系資料照

國發會昨召開「桃竹苗大矽谷推動方案」邀集桃園、新竹縣市及苗栗縣4縣市首長與會。新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市在推動大矽谷上有兩訴求，第一爭取竹科X二期納入國家重大建設，第二推動新竹輕軌，同時建請中央爭取輝達落腳桃竹苗。

邱臣遠指出，竹科X二期經過盤點未來產業發展所帶來的就業人口，將衍生出一系列需求，包括教育、交通、住宅及產業等用地等，預計全區需要392.5公頃土地，其中產業用地佔80公頃，預估可創造約6萬個工作機會，年產值約新台幣4200億，衍生相關產業效應上看1.4兆，因此市府積極爭取竹科X二期擴大都市計畫，納入國家重大建設計畫。

新竹市都發處說明，市府盤點相關納入「竹科X二期都市計畫」草案範圍面積約為392.5公頃，國土功能分區已劃為「城鄉發展地區」，目前該都市計畫草案於內政部都委會專案小組審議中。未來透過區段徵收，將可提供包括跨頭前溪新建道路、果菜批發市場新址、新竹輕軌、社會住宅及相關公共設施等用地。

推動新竹輕軌計畫方面，邱臣遠說，目前新竹輕軌仍有多項介面需要討論和整合。去年交通部鐵道局針對新竹輕軌計畫的可行性研究報告召開專案會議，會中決議由竹市主導並整合竹縣的相關部分，但因人事成本不斷上漲、研究範圍擴大且複雜，加上運輸模型重建等議題，所需經費已超過市府可負擔的能力，因此建請中央在經費上給予全力支持，以確保計畫的順利推動。

新竹市交通處表示，新竹輕軌計畫於去年3月7日經市長高虹安拜訪行政院後，要求竹縣市整併路線並進行可行性研究，報請中央審查，並由竹市主政辦理相關研究計畫招標及執行事宜，但因其辦理項目所需經費，超過市府可負擔的範圍。經向國發會劉主委提出爭取補助，也獲交通部允諾，請新竹縣市共同向中央提出經費約4600萬元的申請計畫。

新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市在推動大矽谷上有兩訴求，第一爭取竹科X二期納入國家重大建設，第二推動新竹輕軌，同時建請中央爭取輝達落腳桃竹苗。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市在推動大矽谷上有兩訴求，第一爭取竹科X二期納入國家重大建設，第二推動新竹輕軌，同時建請中央爭取輝達落腳桃竹苗。圖／新竹市政府提供

竹科 輕軌

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