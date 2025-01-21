川普2.0 勤業眾信潘家涓：推動全球供應鏈朝「分散式短鏈」模式發展

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓今天指出，川普2.0推動全球供應鏈朝「分散式短鏈」模式發展，並加速「綠地投資」進程，企業逐步在需求地建設生產與物流基礎設施。

潘家涓表示，受川普上屆任期高關稅政策影響，中國大陸對美國出口額下降700億美元，台商因轉單效應受益，對外投資力度顯著提升。統計至2024年11月，台商對外投資總額達280億美元，主要集中於美國及新加坡、越南、馬來西亞、泰國及印度等東南亞地區。同時，根據2020年以來台灣上市櫃公司海外投資數據，不同產業呈現明顯的區域布局偏好，逐漸形成東南亞、美國及日本的區域供應鏈聚落。

其中在東南亞地區，台商聚焦通訊設備及電腦周邊設備產業，當地以龐大的內需市場、豐富的人力資源及完善的國際協定網絡吸引投資，成為電子產業外移的重鎮。美國方面，半導體業成為台商布局的核心，得益於晶片法案及IC設計技術的應用優勢，進一步鞏固高科技產業鏈並實現供應鏈本地化。

至於鄰近的日本，潘家涓說，台商聚焦半導體及被動電子零組件產業，借力日本在全球半導體材料市場超過五成的市占率及穩定的電力供應，打造產業升級的戰略支點。

她表示，透過全球產業聚落的建構，台商不僅鞏固國際競爭優勢，也為未來的市場拓展奠定堅實基礎。但須注意墨西哥、泰國、斯洛維尼亞、奧地利及加拿大位列「川普風險指數」前五名，可能面臨報復性經濟措施的潛在風險，審慎制定投資策略以應對挑戰。

此外，勤業眾信總裁柯志賢分析，去年台灣資本市場全年新掛牌上市櫃企業高達65家，募資金額突破576億元，雙創十年來新高。與2023年的42家新掛牌企業及379億元募資金額相比，增幅分別達55%及52%，彰顯台灣資本市場在全球經濟變局的穩定性與韌性。

台灣產業去年募資呈現「三足鼎立」局勢。柯志賢說，高科技產業憑藉技術創新與全球供應鏈需求的穩固支撐、保持領先地位，募資金額達184億元（32%）。其中以LINE Pay募集41.8億元位居榜首，凸顯金融科技領域的強勁動能與市場潛力；消費產業募資規模擴大成長至191億元（33%），指標性個股星宇航空（104.5億）為主要推動力，募資金額台灣史上最高；超越2014年漢翔航空工業（93.4億元）、2019年和潤企業（91.5億元）的紀錄；生技醫療產業募資狀況呈大幅躍升態勢，康霈*（64.8億）等企業累計募資達156億（27%），反映全球高齡化需求及醫療科技創新進展，也將成為資本市場的長期成長動能。

柯志賢指出，科技事業上市制度鞏固台灣「科技之島」的地位，創新板則為新創企業提供成長平台，2024年底止創新板掛牌數已達22家 。今年一月創新板更啟動的全新升級計畫，取消合格投資人限制、提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境、強化投資人權益保障。