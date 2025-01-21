川普上任新氣象 政院人士：已跨部會研商並向卓揆報告
美國總統川普21日就職後，宣布國家能源緊急狀態、結束綠色新政、對外國徵收關稅等各項政策。對此，政院人士表示，行政院長卓榮泰已請副院長鄭麗君主持台美合作小組，希望在經貿、科技等領域上，研商比現在更積極的新方式，與美國新政府強化合作交流，其後鄭麗君多次召集跨部會研商，先前已向卓榮泰完成方案彙報。
川普宣誓就任美國第47位總統，藉就職演說與火速簽署數十道政令、公告，大幅翻轉拜登政府諸多政策，包含率美退出巴黎氣候協定、世衛組織、暫緩TikTok禁令75天等。此舉是否會衝擊我國相關政策，政院人士指出，台灣與美國已經有非常緊密且共榮的關係，台美關係是我國對外關係中非常重要的一環。
政院人士說，在美國選舉結果出爐後，卓榮泰便請鄭麗君主持台美合作小組，希望在經貿、科技等領域上，研商比現在更積極的新方式，與美國新政府強化合作交流，其後鄭麗君多次召集跨部會研商，先前已向卓榮泰完成方案彙報。
政院人士表示，我國誠摯祝賀川普總統及范斯副總統就任，將與美國新政府一同深化雙方夥伴關係。台美為民主自由陣營的緊密夥伴，也是區域安全與民主供應鏈的重要夥伴，深化合作符合雙方戰略方向。尤其，台美在科技產業發展為合作互補關係，台美合作有助於美國振興製造業，台灣也是美國維繫關鍵技術及高科技產業領導地位的重要夥伴。
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