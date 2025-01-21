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關稅成川普利器 勤業眾信教台商三大策略應戰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信國際租稅負責人徐有德。勤業眾信提供
勤業眾信國際租稅負責人徐有德。勤業眾信提供

隨著川普再度重返政壇，其政策主軸再次聚焦於解決高通膨、高利率、產業外移及貿易逆差等挑戰，並強調透過關稅與稅務改革作為主要手段，重塑全球經濟與貿易版圖。勤業眾信國際租稅負責人徐有德給台商三大建議。

勤業眾信聯合會計師事務所春節前夕舉辦「勤業眾信財經『春』吶記者會」，透析「川普經濟學2.0」時代，對「美國製造」之企業祭出投資研發獎勵、擴大《減稅與就業法案》（TCJA）、美墨加協定（USMCA）磋商、美/日/東協供應鏈聚落等影響。

徐有德指出，川普政策核心在於振興美國製造業，透過稅法改革減輕企業與民眾負擔，同時藉由高關稅策略促使產業回流美國，例如，川普曾提議對大陸課徵高達60%的關稅，以對抗不公平貿易行為，並防堵洗產地行為，如繞道越南或墨西哥。

關稅不僅是一項重要的談判武器，更是快速創造財政收入的手段，徐有德說，在缺乏國會支持的情況下，關稅的靈活性讓其成為川普推動政策的有力工具。此外，川普也計畫延續第一任期內的減稅與就業法案，進一步擴大對美國製造業的租稅優惠。

在供應鏈重組方面，川普政策延續晶片法案的方向，促使供應鏈從大陸逐漸轉移至東南亞、美國等地區，這不僅改變全球產業布局，也讓台灣的半導體與先進製程等產業面臨更多機遇與挑戰。

台灣與美國的租稅協定進展將成為雙邊經濟合作的關鍵，徐有德解釋，台商在美國投資所得需面臨30%的扣繳稅率，導致資金匯回意願低，如果能降低至10%，將大幅提升雙邊投資合作的競爭力。

徐有德建議，台灣企業應積極評估在美國投資的可能性，特別是在供應鏈重組及產業轉單效應下，台灣製造業可進一步深化與美國的經濟合作，同時，也需關注墨西哥製造與歐盟貿易協定的動向，為未來全球布局做更靈活的調整。

徐有德認為，要跟川普打交道，還是要思考台灣「是否有被利用的價值」，未來台商應從三大面向思考，第一，有無可以前進美國的可能性；第二，歐盟跟墨西哥近期更新貿易協議，因為預期墨西哥製造將會受到川普上任影響，已經在墨西哥設廠的台商，未來可考慮如何與歐盟合作；第三，人民幣是否貶值因應，大陸在哪些領域的製造業擴增產能。

徐有德說，台灣企業把握川普政策帶來的轉單效應與供應鏈重組契機，強化與美國的經濟夥伴關係，同時關注國際貿易趨勢，為2025年的全球經濟布局提前做好準備。

川普 美國 關稅

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