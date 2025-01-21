川普新政揭投資隱憂 勤業眾信：留意報復性經濟措施

川普總統再次上任，推行以「美國優先」為核心的政策方向，將對全球供應鏈、台商布局與國際經貿帶來深遠影響。勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓表示，川普政策核心聚焦於對外課稅、降低美國企業負擔以及促進製造業回流，將牽動台商在東南亞、美國及日本的投資與供應鏈戰略。

勤業眾信聯合會計師事務所21日舉辦「勤業眾信財經『春』吶記者會」，潘家涓指出，川普延續「降低通膨、促進就業」的主軸，政策可能帶來短期政策紅利，但同時隱含加速通膨的風險，在能源政策方面，川普強調美國製造業須有充足的能源支撐，對於投資新能源的台灣企業可能產生利多。

此外，川普提到未來將簽署大量行政命令，稅制改革與關稅政策將成為主要工具，對台灣企業帶來潛在挑戰與機遇。

從美國前總統拜登時代起，供應鏈已從長鏈向短鏈轉型，潘家涓認為，這趨勢在川普時代可能持續深化，企業須以分散式供應鏈與平行供應鏈策略應對風險。

根據數據，川普第一任期內，美國從中國大陸的進口額下降700億美元，但同時從台灣的進口金額增長了138億美元，成長幅度達37%，顯示供應鏈重組對台灣企業的影響深遠。

目前，台商在全球的投資額度持續增加，截至2024年11月，台商投資總額達85億美元，主要布局在東南亞、美國及日本三大區域。

東南亞部分，潘家涓分析，聚焦通訊設備與電腦周邊產業，當地市場龐大的內需、豐富的人力資源及國際協定吸引台商紛紛進駐。

美國部分，潘家涓指出，半導體成為投資重點，受惠於晶片法案與IC設計技術優勢，台商得以鞏固高科技產業鏈並實現本地化供應。

日本方面，潘家涓說，依靠穩定的電力供應與超過五成市占率的半導體材料市場，台商聚焦半導體與電子零組件產業，打造產業升級的戰略支點。

潘家涓提醒，川普政策可能帶來的報復性經濟措施不容忽視，墨西哥、泰國、斯洛維尼亞等國位列「川普風險指數」前五名，未來對於台商布局可能產生挑戰。

潘家涓說，企業需審慎制定投資策略，聚焦於區域優勢並強化供應鏈韌性，以應對潛在風險。

潘家涓建議，隨著美國可能採取更多行政命令，稅制與關稅政策的變化仍是觀察重點，台商需靈活調整全球布局，透過供應鏈重組與全球產業聚落建設，鞏固國際競爭力並為未來市場拓展奠定基礎。