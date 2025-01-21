川普2.0時代來臨 勤業眾信總裁籲台商關注四大關鍵

美國總統川普重返白宮，引發全球熱議，他所簽署的一系列行政命令及政策方向，將對全球經濟、貿易與產業格局帶來重大影響。勤業眾信總裁柯志賢表示，川普政府的政策動向將貫穿2025年，台灣企業需特別關注關稅壁壘、貿易戰、供應鏈重整及政策不確定性等四大關鍵議題。

川普延續「美國製造」政策，祭出租稅獎勵及關稅政策，並對貿易逆差較大的國家施加壓力，如加拿大、墨西哥可能面臨高達25%的關稅。柯志賢提醒，台灣身為美國前十大貿易逆差國，需留意出口商品可能遭遇更高關稅的挑戰。進口美國產品的關稅也可能從目前的3%提高至10%，進一步增加台灣企業的成本負擔。

柯志賢指出，台美租稅協定的進展將是影響雙邊經濟合作競爭力的關鍵，一旦協定生效，可望減輕企業稅負，為台灣企業創造更多商機，新冠疫情後，全球供應鏈從傳統長鏈轉向分散式短鏈，製造基地逐漸轉移至東南亞、美國和日本等需求地區，美國揚言取消大陸的永久正常貿易關係地位（PTNR），將大陸平均關稅提高至60%，可能再次重塑全球經貿版圖。

在此背景下，台灣有望受惠於轉單效應，柯志賢說，特別是在半導體與先進製程等產業中發揮其戰略價值，但企業仍需靈活應對供應鏈調整帶來的挑戰，以確保競爭力。

展望未來，柯志賢表示，勤業眾信對2025年的資本市場持樂觀看法，2024年台灣IPO市場表現亮眼，募資金額達576億元，成長近五成，預計2025年新增掛牌公司數量可望突破70家。

在產業層面，柯志賢說，半導體與AI需求持續增長，將帶動相關科技應用；超高齡社會的來臨與節能減碳趨勢，也將推動醫療、生技及綠能儲能產業蓬勃發展。勤業眾信呼籲台灣企業應抓住全球經濟重整的契機，積極投入新興市場，探索更多成長機會。