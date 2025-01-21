川普2.0時代開啟 國發會主委劉鏡清：對台灣利大於弊

美國新任總統川普上任，開啟川普2.0時代，外界關注美國的關稅政策會做出調整，進而影響全球經濟，國發會主委劉鏡清認為，全球在關稅的調整之下，經濟成長率都會受到影響，雖沒辦法鬆一口氣，但整體而言，對台灣來說是利大於弊。

「一定會有受到傷害，但會有更多的利益在我們這邊。」劉鏡清今天表示，台灣像是無人機、AI等產業，很多供應鏈都與美方整合，在台美21世紀貿易倡議中，雙方有很多合作，稅賦方面狀況是比較有利的。

川普若要開啟新一輪關稅戰，劉鏡清認為，若是以外銷為主的產業，很明顯的在移動，包括陸資在內，但以內銷為主的產業，仍專注在大陸內需市場，但移出的金額是比較高的，且至少還有5成的廠商可能會移出，「高關稅會造成很大風險，很少有企業能撐住60%的關稅。」

劉鏡清表示，川普在上一屆任期提高關稅的品項，都已不再是大陸對美國出口的品項，不是產業外移，就是別的供應商取代，這也是大陸對美國貿易出口只剩16.7%的原因。

另一方面，劉鏡清認為，美國在AI科技的禁令，對台灣比較有利，川普想維繫美國AI實力，打壓大陸AI的發展，因此光通訊模組產業中，很多訂單由大陸往台灣移轉，而台灣光通訊模組相關廠商，近期股價也都拉得很高，一旦禁令持續下去，台灣的廠商都會受到很大的好處。

劉鏡清表示，未來世局一定是多變的，大陸的產品如果沒有通路，就會往世界各地去跑，形成市場擠壓效應，廠商唯一能做的就是及早準備，讓成本更低、效率更高、品質更好、附加價值更高，才能有競爭力，「企業本身若有競爭力狀態，面對危機都不是為危機，反而會是商機，會讓弱者變得更慘，強者變得更強，讓企業永續賺到錢。」