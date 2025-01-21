川普2.0恐撤銷IRA 削減美國潔淨能源獨立性

美國新任總統川普(Donald Trump)上任，無疑對全球氣候變遷發展帶來重大不確定性，DIGITIMES今日發布調查指出，若把時間軸拉長到2050年，從全球能源展望視角來看，化石燃料需求預計於2030年達到高峰後開始下降，2030年中期能源需求將以潔淨能源為主，綠能產業發展仍是全球能源產業發展主流，川普上任的4年期間或擾動些許亂流。

從川普對能源政策的態度解讀，川普上任預期延續前任期作法，再次退出「巴黎協定」，且川普強調美國優先，能源政策主張優先支持化石燃料產業，以擴大美國石油和天然氣生產，預期川普上任陸續會提出化石燃料發展相關行政命令。另外，川普團隊傾向支持核能、地熱、碳捕捉產業發展，尤以核電、地熱受惠於AI資料中心快速發展對大量電力的需求，而碳捕捉產業或可做為增加化石燃料開發使用。

DIGITIMES預期川普2.0對美國綠能產業影響的關鍵在於，拜登政府時期推動的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act, IRA）是否會被川普撤銷，可預期的是川普2.0將縮減或部分取消對綠能產業的補貼，受影響的產業包括風能、太陽能和電動車。

由於川普對化石燃料的支持，預期在氫能產業發展上，將會相對支持由化石燃料製氫的灰氫，甚至是結合碳捕捉、利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage；CCUS）技術的藍氫，排擠對綠氫的補貼資源，但值得關注的是由核能電解製氫的粉紅氫，於2025年1月初被拜登政府新納入IRA潔淨氫能生產租稅抵減（Clean Hydrogen Production Tax Credit；PTC，簡稱45V），氫能業者可持續觀察川普上任後對IRA氫能生產租稅抵減的態度作法與涵蓋範疇。

川普上任若撤銷IRA，勢必會影響美國在全球能源格局的地位，削減美國潔淨能源獨立性，尤其綠能供應鏈已高度集中在中國，中國生產全球超過80%太陽能光電模組、65%風力渦輪機，隨著美國潔淨能源政府投資減少，全球私人投資轉向其他市場，歐洲、中國強化其在全球綠能領導地位。

拜登政府2024年底於川普上台前公布美國最新氣候目標，承諾於2035年前將溫室氣體排放量減少61%~66%(以2005年為基準)，然而川普上任不排除會否決相關計畫，勢必會削弱全球對氣候變遷的努力，預期川普將會造成美國2030年溫室氣體排放量增加40億噸CO2e，難達成美國2050年淨零目標。

綜合來看，為能有效從容面對川普任期對全球綠能產業的影響，DIGITIMES綜整上述三個層次的解讀，包括川普能源政策態度、對美國綠能產業影響、對全球能源格局影響等，展望2025年全球綠能產業發展。