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美退出巴黎氣候協定 彭啓明：減碳浪潮不會停止

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定，環境部長彭啓明21日表示，現在退出後，大約要1至2年才會生效，但減碳浪潮不會停止，我國政府也提出2030新目標，未來還有2035目標，再加上，台灣是國際重要的供應鏈，減碳也會是一種企業社會責任、也是國際必須善盡的義務，未來環境部也會密切關注國際情勢。

彭啓明分析，退出巴黎氣候協定要走一定的程序，現在宣布退出，大約要1至2年才會正式生效，回顧8年前，美國減碳仍有明顯減量效果，確實也會影響全球減碳速度有顯著稍微停滯一下，但整體來說，全球減碳浪潮不會停止，台灣非常關注這件事情，因此提出2030新目標、未來還有2035目標。

他說，大家也注意到新目標是28％加減2％，多的1％就是因應國際氣候談判新政局的新表現，減少1％則是因應財劃法制度影響政府投入氣候制度的資源，但台灣身為重要供應鏈，減碳也是一種責任，也是國際必須善盡的義務。

彭啓明解釋，台灣遇到很多天然災害，這種減碳是救全球、氣候調適是救自己，台灣也是會密切積極進行，現在也密切注意到新任總統川普的動向，畢竟美國氣候科技，包括矽谷、電動車、還有各種減碳新工具，在全球扮演重要角色，氣候科技投入也是台灣很關心的，我們願意跟美國進行更好的連結。

「以台灣出發，積極幫助全世界，積極跟美國各式各樣的合作！」他說，未來這幾年美國可能會大幅度開採油頁岩，確實是會為未來政治經濟環境、氣候談判影響，環境部也會密切注意。

巴黎氣候協定 減碳 美國

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