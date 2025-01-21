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看川普關稅大刀喊卡 劉鏡清：沒辦法鬆口氣但利大於弊

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

美國總統川普就職首日關稅大刀喊卡，國發會主委劉鏡清21日表示，雖沒辦法鬆一口氣，但目前的狀況對台灣來說仍是利大於弊。

劉鏡清還提到，國發會與經濟部、國科會每周都在開會，針對川普新政，政府跨部會定期都會去了解，並進行評估，以隨時應變。

劉鏡清表示，台灣科技產業在AI和半導體發展上，已讓全球不容忽視，目前應積極思考的是該如何把我國AI產業的安全性再拉高，至於美國對於中國大陸半導體的相關禁令，對台灣來說反而是受惠。

此外，由於外界預期川普未來仍會對中國大陸課徵高關稅，劉鏡清指出，若不是以內銷為主的大陸台商，目前都已陸續離開，預估大約還有約五成台商將撤離，就連過去覺得穩定不想移動的，最近也都已經在移動了，而且這移動看起來很明顯。整體來說，愈早移動的台商受傷較輕，愈晚移動受到的阻力愈大。

劉鏡清強調，世局多變，關鍵仍在於企業的競爭力，而且面對危機也並不一定是危機，也可以是商機。劉鏡清反倒認為，「我希望危機到來，因為就企業經營上來看，危機之際，將會是強者愈強的局面」。

台商 川普

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