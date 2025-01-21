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中鋼財報／2024年稅前盈餘45.7億元 重建商機加持鋼市持穩

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
中鋼董事長黃建智。記者劉學聖／攝影
中鋼董事長黃建智。記者劉學聖／攝影

中鋼（2002）公告，自結2024年合併營業收入3605億元，合併營業利益17.9億元，稅前盈餘45.7億元。

中鋼個體公司鋼品銷售量。去年12月銷售59.4萬公噸，全年累計鋼品銷量758萬公噸。

中鋼指出，累計合併稅前盈餘較去年同期略減，主要鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入和營業利益減少，但礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

展望後市，歐美央行調整降息節奏，以因應通膨回落速度放緩，OECD預估2025年全球經濟成長率將達3.3%，仍維持穩健成長；中國大陸今年計畫擴大經濟刺激及貨幣調控強度，推進大規模設備更新和消費品以舊換新；國內中央銀行預測2025年台灣經濟成長率為3.25%，台灣內需表現穩定，11月工業生產指數連續九個月正成長，其中基本金屬指數轉正，科技業持續帶動出口與投資；近期美國洛杉磯火災有望產生重建鋼材需求，有助支撐鋼需，鋼市前景持穩。

中鋼

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