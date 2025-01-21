嘉義大埔地震…經濟部巡檢 水庫堰壩設施、產業園區、天然氣管線無虞

21日凌晨嘉義縣大埔鄉發生規模6.4地震且餘震不斷，造成嘉義、臺南及高雄部分地區災情，經濟部隨即督促所屬各機關及國（公）營事業啟動巡檢及搶修。

經濟部表示，本次地震災損經初步檢視，水庫堰壩設施、產業園區、科技產業園區、工業港、風機、天然氣管線、油料管線、煉油廠皆無重大災損情形。僅台電公司嘉義、臺南及高雄地區部分變壓器或饋線跳脫，停電34,491戶，該公司立即啟動饋線轉供機制，截至今日上午11時止，僅臺南地區尚有190戶停電，預計今日可恢復供電完成。

另台水公司巡檢發現本次地震造成8處自來水管線破管，致部分臺南及高雄地區停水情形，台水公司已緊急派員搶修，預計今日即可全數恢復供水。

此外，考量震後餘震不斷，經濟部已要求所屬各機關（構）加強巡檢，並即時確認各設備是否有因餘震造成故障情形，如受地震影響，務必於最短時間修復，確保設備正常運作，俾利油、電、水等供應無虞。