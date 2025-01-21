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環管署攜手南部五縣市 共構智慧圍籬、遏止非法棄置案件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部環境管理署首創結合南部5縣市執行「非法棄置案件跨域聯合攔檢及資訊分享」機制，近日由臺南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣及臺東縣政府環保局及警察局，針對高棄置風險區域，執行跨縣市聯合道路攔檢。累計完成現場盤查69車次、告發36件，裁罰金額逾新臺幣200萬元，成果良好。

環境管理署積極查緝非法傾倒營建廢棄物案件，除透過檢警環結盟強力打擊環保犯罪，並配合「南方治理平臺」落實執法成效，邀集南部各縣市研議具體作法，嚇阻北廢南運的違法行徑。

為落實推動行政院行動創新政策，環境管理署強化多元執法措施，包括遠端智慧執法技術的運用、棄置場址及衛星影像變異點環域分析、GPS軌跡智能演算、無人機監控等現代科技手段，形成立體監控網絡，對可能的非法棄置行為進行預警與監控，持續導入遠端智慧執法及風險地圖智慧巡查等科技執法作為，減輕環保人力負擔，提升稽查效能，以杜絕非法棄置廢棄物情事發生。此外，並持續透過環檢警平臺協力合作，積極查處不肖業者非法回填營建混合物及非法棄置廢棄物等重大案件。

環境管理署表示，若未經主管機關許可，提供土地堆置、回填廢棄物，或未領有廢棄物清除處理許可文件，從事廢棄物清除處理業務，涉犯廢棄物清理法第46條第3款及第4款刑責規定，依法得處1年以上5年以下有期徒刑，亦可併科新臺幣1,500萬元以下罰金。

環境管理署也呼籲民眾，若有發現大型車輛載運不明廢棄物傾倒之異常情形，請立即通報當地環保局或警察局，以利及時查緝犯罪行為，杜絕非法棄置廢棄物情況發生。

廢棄物 環保 警察

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