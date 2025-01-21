川普2.0啟動 勤業眾信：台恐面臨半導體先進製程提前赴美的壓力

美國總統川普宣誓就職，全球恐再度颳起「川普2.0風暴」，勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢今日表示，川普2.0有四個關鍵字，分別是關稅壁壘、貿易戰、供應鏈重整、政策不確定；今年是川普2.0政策關鍵元年，台灣資本市場挾強勁成長力道，掛牌家數有望衝刺達70家，企業如何在供應鏈新局定位突圍、穩操勝券，將是今年最大的課題。

勤業眾信今天舉辦「勤業眾信財經『春』吶記者會」，柯志賢指出，美國揚言對加拿大和墨西哥進口商品加徵25%關稅，並研議取消中國大陸永久正常貿易關係地位（PTNR）、可能導致中國大陸平均關稅升為60%，國際經貿版圖再掀波瀾。聚焦台灣，進口美國產品的關稅可能由3%增加至10%，台灣對美國出口額已超越中國大陸（不含香港）表現，對美貿易順差也持續擴大，但此態勢可能引起更高關稅的政策壓力，增加台灣出口商品成本負擔。

由於貿易戰進一步加劇政策不確定性帶來的衝擊，美國關稅調整可能對全球GDP帶來負面影響。然而，在供應鏈重整的趨勢下與相對較低關稅的優勢影響下，台灣或可從轉單效應中受益。勤業眾信認為，川普重返政壇後，台灣在全球經濟重整的賽局中，可善用先進製程半導體產業鏈戰略價值，加深台美合作。但仍需關注台美租稅協定的進展，若能有感降低企業稅負，將提升雙邊經濟合作競爭力。

勤業眾信國際租稅負責人徐有德表示，川普致力於縮小美國與其他國家的貿易逆差，延續首次任期的「美國優先」原則，以更「右傾」的態度推行新政。有鑑於美國傳統製造業的外移問題，川普執政下將高機率再次祭出高關稅及進出口管制措施，藉此促進關鍵技術和製造能力回流，重振美國產業競爭力。

徐有德說，川普政府對半導體、電動車、電池及太陽能等關鍵供應鏈的政策主軸，偏向「回流美國本土」，與拜登政府推動的「友岸外包」截然不同，政策轉變對台灣電子製造及半導體產業的國際布局產生深遠影響。從川普上屆任期的「離開中國」到即將到來的「前進美國」。台灣雖因先進製程技術領先，具備一定程度的價格轉嫁能力，但仍面臨川普政府可能要求先進製程提前遷至美國的壓力。