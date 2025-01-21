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大矽谷計畫竹縣提5大政策 台知園區首場聽證會年後舉辦

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天在主管會報中提到，新竹縣提出科三計畫、台知園區、新竹縣市科技大橋、台1線替代道路第二期工程、大新竹輕軌銜接桃園機捷等5大重要政策議題。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今天在主管會報中提到，新竹縣提出科三計畫、台知園區、新竹縣市科技大橋、台1線替代道路第二期工程、大新竹輕軌銜接桃園機捷等5大重要政策議題。記者郭政芬／攝影

桃竹苗大矽谷計畫攸關台灣產業發展，新竹縣長楊文科今天在主管會報中提到，新竹縣提出科三計畫、台知園區、新竹縣市科技大橋、台1線替代道路第二期工程、大新竹輕軌銜接桃園機捷等5大重要政策議題，爭取中央支持與協助，預計農曆年後就將進行台知園區的聽證會，相關形式與時間會再與經濟部討論。

國發會昨召開「桃竹苗大矽谷推動方案」中央與地方協調會議，邀集桃園、新竹縣市及苗栗縣4縣市首長。楊文科今天在主管會報中提到，該計畫提出完善周邊供水、供電、交通及旅宿、醫療居住等等九大核心配套措施。可考量由政府引導民間資金參與地方建設，包含促進民間參與投資、發行永續發展債券等，國發會也將協助跨部會協商。

新竹縣政府產發處長陳偉志說明，新竹縣提出科三計畫、台知園區、新竹縣市科技大橋、台1線替代道路第二期工程、大新竹輕軌銜接桃園機捷等5大重要政策議題，縣府要求將台知園區納入大矽谷計畫，國發會主委回應將督促各部會列管最終進度。目前台知園區將由經濟部啟動聽證程序，預計農曆年後就將進行聽證會，相關形式與時間會再與經濟部討論。

此外，竹縣提出台一線替代道路第二期、台68線等交通規畫，其中118縣道到明新科技大學的規畫，經費仍需32億，交通部允諾縣府可提生活圈計畫來爭取補助。此外，科技大橋串連生醫園區、台知到科三共1.9公里經費54億，也盼交通部支持，目前工務處正做規畫的期中作業，中央將再研議是否補助。

新竹縣長楊文科強調，在大新竹輕軌部分，他希望在規畫期間就一勞永逸，請中央出面統合，把大新竹輕軌連接上桃園機捷，未來再連接至竹南，才能讓桃竹苗大矽谷生活圈完善。

陳偉志說，竹竹苗輕軌是重大政策，中央也責成相關部會與地方對接，採定期列管與追蹤。對此，楊文科今天也要求各處室盡快與中央建立聯繫窗口加快推動速度。

國發會 矽谷 輕軌

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