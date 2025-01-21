勞保基金用罄大限延後3年 勞動部揭2大原因

每三年一度的勞保精算報告出爐，勞保基金用罄年限為2031年。勞動部官員揭示警戒線能再延後3年的主因有二，除政府連年撥補，另一項原因為投保人數、投保薪資增加，精算報告推估2024年至2031年保費收入增加約2800億元。

據2024年勞保普通事故精算報告（精算基準日為2023年12月31日），勞保基金餘額出現負值的年度為2031年，比前份精算報告再延後3年，但未提存精算負債（潛藏債務）從10.29兆增加至13.23兆元。平衡費率也從27.83%提高至31.42%。

比較前份精算報告的假設值，這次幾項採計方式有所變動。勞動部勞動保險司司長陳美女說，前份精算投資報酬率為4%，因2019年至2023年平均投報率達7.5%，為貼近現況，這次投報率提高至4.5%；消費者物價指數年增率(CPI)上次採計近10年，這次採計近3年與近10年平均，CPI從0.9%提升至1.8%。

她進一步指出，投保人數也從上份的994萬餘人增加至1010萬人；因最低工資持續調整，不同於前份精算報告的投保薪資增率採計年間為近10年，這次改採近3年平均，投保薪資增長率從1.5提升至1.9%。

除此，老年年金給付選擇比率也從90%增加為92%，勞保局局長白麗真解釋，政府宣示負最終支付責任、連年撥補、基金投資績效等，民眾對勞保的信心提升，59歲以下退休率明顯下降，選擇年金給付的人增加，一次請領老年給付的人數及金額減少。

至於潛藏負債增加近3兆，陳美女說，主要是勞保實收費率仍遠低於平衡費率所致。

陳美女表示，截至去年11月止，勞保普通事故收支逆差為660億元，第8年收不抵支，且逆差金額再擴大，但政府今年撥補1300億元（含100億疫後特別預算），因此整體仍順差2289億。

她強調，勞動部將持續鼓勵中高齡勞工續留職場，續繳保費對勞保財務有正面影響，行政作為上，包括強化納保、給付審核，強化基金運用多元投資。由於月投保薪資上限4萬5800元已近10年未調整，陳美女說，打開投保薪資上限固然增加保費收入，但同時也增加給付，勞動部必須慎重考慮、評估，目前最重要的是維持勞保基金水位。

不過，精算報告預估2026年淨現金流量將出現負值，屆時勞保收支差額超過1200億元；再者，為攤提過去保費提撥不足產生的潛藏負債，最適平衡費率應為31.42%，與現行勞保保費11%有所差距，目前基金提存比率為6.19%，累積13兆元的潛藏負債將持續擴大。

陳美女說，因政府撥補金額僅精算至2025年，2026年起未列入，基金水位才往下掉，但估算僅為參考，若政府持續撥補，對基金收入正面影響大。