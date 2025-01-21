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勞保潛藏負債爆增3兆！最新精算潛藏負債達13.23兆 2031年破產

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部21日上午發布勞保最新精算報告，因政府近年大力撥補，加上勞保基金投資效益提升，勞保基金用罄年限從上一次精算的2028年延至2031年，破產危機再延後3年。

不過勞保潛藏負債則由上次精算10.29兆元攀升至13.23兆元，平衡費率則由27.83%提高至31.42%，提高了3.59個百分點，基金累積餘額出現負值的年度為2031年。

2024年精算報告內容是以2023年12月31日為基準日，投保人數1,010萬人，報酬率4.5%、消費者物價指數年增率1.8%等假設條件進行估算，試算出來的平衡費率為31.42%，比2021年精算出來的27.83%提高了3.59%，潛藏債務則為13.23兆元，基金累積餘額出現負值的年度為2031年。

勞保基金 消費者物價指數

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