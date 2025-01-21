勞保潛藏負債爆增3兆！最新精算潛藏負債達13.23兆 2031年破產

近年來蘋果西打製造商大西洋飲業爆出大股東孫幼英涉掏空、產品有食安疑慮被勒令停工，導致財務陷入困境，其營運陷入谷底，不少業者都想「趁虛而入」，買下這個已經60年歷史的老牌飲料品牌，卻沒有一家能談成。 據了解，孫幼英不願意放手，並不是基於多年經營累積的不捨情感，更非要重新再起，而是大飲手上有著多數人都不知道的「金雞母」。...

2025-01-21 06:00