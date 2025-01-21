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年節投資、網購注意！內政部教你五招避開詐騙套路

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部提醒，小心如蛇般狡猾的詐騙集團。內政部提供
內政部提醒，小心如蛇般狡猾的詐騙集團。內政部提供

農曆春節即將到來，預期金融交易與網購活動大幅增加，為避免民眾過年遭詐騙影響好心情，內政部提醒，春節期間最常見的詐騙類型包括「投資詐欺」及「購物詐欺」，掌握五大技巧，才能守住辛苦賺取的財產，安心過好年。

內政部指出五大防詐技巧，包括「慎選投資管道」、「小心投資詐騙話術」、「慎選網購平臺」、「避免購買價差大商品」，以及「勿與買家直接交易並慎選付款方式」，如遇可疑情況，請勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線求助。

據統計，春節期間最常見的詐騙類型包括「投資詐欺」及「購物詐欺」，合計占比超過三成，首先，在投資詐欺方面，詐騙集團通常透過虛假廣告或社群媒體散播「新春優惠投資方案」等假訊息，誘使受害者進入偽造的投資網站或APP。

內政部解釋，這些平臺經常展示虛假的高額獲利來取得信任，但當受害者嘗試提領資金時，卻遭要求支付保證金或手續費，最後平臺關閉，受害者血本無歸。

另外，在購物詐欺方面，詐騙集團利用社群平臺、LINE群組或一頁式網站，以遠低於市價的優惠吸引消費者下單，受害者付款後，可能收不到商品、收到與描述不符的商品，甚至無法聯繫賣家，才驚覺遭詐騙。

內政部提醒，防詐騙的關鍵在於隨時保持警惕，不貪心、不輕信，必要時主動向專業單位求證，過個平安幸福的春節。

內政部提醒，小心如蛇般狡猾的詐騙集團。內政部提供
內政部提醒，小心如蛇般狡猾的詐騙集團。內政部提供
詐騙常見手法及話術。內政部提供
詐騙常見手法及話術。內政部提供

詐欺 詐騙集團

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