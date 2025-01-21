最新精算出爐 勞保破產年限延至2031年潛藏負債13.23兆

勞動部每3年精算一次勞保財務，最新勞保精算今報告出爐，因政府連年大力撥補、基金投資效益大好，勞保基金用罄年限從上一次精算的2028年延至2031年，破產危機再延後3年。

2024年精算報告內容是以2023年12月31日為基準日，投保人數1010萬人，報酬率4.5%、消費者物價指數年增率1.8%等假設條件進行估算，試算出來的平衡費率為31.42%，比2021年精算出來的27.83%提高了3.59%，潛藏債務則為13.23兆元，基金累積餘額出現負值的年度為2031年。

高齡化、少子女化人口結構下，勞保普通事故收支從2017年起連續8年收不抵支，去年截至11月已逆差606億餘元，逆差金額再擴大。不過，受惠於近幾年投資運用效益、政府撥補累計3879億元，勞保基金整體水位達1兆1002億元。

針對勞保財務問題，勞動部長洪申翰日前接受網媒節目專訪坦言「不會說勞保財務狀況很樂觀」，但勞保年改方案不外乎降低給付、提升保費費率，他認為將對勞工權益帶來巨大衝擊，因此目前政策評估上不考慮多繳保費、砍給付，而是以努力賺錢、增加撥補為原則。