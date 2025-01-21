若循福建至金馬模式來台 旅遊業：陸客禁團令 恐不攻自破

大陸文旅部十七日宣布將開放閩滬兩省市團客來台，我方政府尚未有具體措施因應。旅遊業者提醒，我方仍未公開宣布解除組團與接待的禁團令，未來陸客若循福建至金馬模式來台，恐會讓禁團令「不攻自破」。

針對上海陸客踩線團可能於農曆年後來台，陸委會昨重申歡迎陸客來台，惟具體實施仍待陸方公布，並盡速循小兩會（台旅會、海旅會）溝通。交通部長陳世凱昨稱，歡迎所有觀光客來台，但也希望觀光不要以政治作為前提。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁指出，既然陸方文旅部已公示，陸委會就不能「又拿一個東西來卡」（例如要求小兩會談判），建議陸委會「先直接開放，邊走邊談」。

身兼台旅會董事的蕭博仁並透露，正構思年後拜會大陸文旅部，了解海旅會新人事，以民間角度推動兩岸旅遊交流。他說，滬、閩踩線團應是年後到台灣。

一名旅遊業界人士透露，台北市觀光協會已廣邀福建當地旅行社在三月組踩線團訪台，福建官方或有協助，這將是真正的「首發踩線團」。

不願具名的旅遊業者接受本報訪問時強調，目前我方政府對兩岸旅遊的接待與出團禁令（統稱為禁團令）仍未解除，先前大陸福建團客到馬祖、金門並未遭我方政府禁止，陸客未來如循此一模式到本島，禁團令恐不攻自破。

針對陸客來台前置作業，包含旅行社保證金、保險、品保等，這名業者表示這些都不算障礙，因兩岸業者向來有綿密溝通與對接，大陸各省也早已請業者繳齊保證金，未來陸客來台後循序發展才會觸及「限額」與航班航點等議題。

另外，台旅會上海辦事分處福州辦公室主任劉連官退休，由連江監理站前站長王敦濤接任，對大陸方面宣布的團客政策，上個月初甫上任的他表示「樂觀其成」。

本報掌握，大陸海旅會會長自文旅部前副部長張旭卸任後，因上層領導變更，新會長仍在「醞釀」，目前對外亮相的最高層為副會長兼秘書長孔倫。