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勞團：如成常態性過勞 勞部將失職

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

交通部觀光署提案鬆綁一般旅館業房務清潔等輪班間隔時間，勞動基準諮詢會建議有條件鬆綁。勞工團體認為，讓勞工休息時間減少是勞動政策的退步，勞資雙方話語權不平等恐變相成為常態性過勞，勞動部如果還同意這樣的提案就是失職。

中華民國工傷協會專員賀光卍表示，台灣勞工總工時還是很高，如果勞動部為了旅宿業人力需求而讓輪班間隔縮短，進而讓勞工休息時間變少，是在勞動政策上一大退步，要提醒勞動部長洪申翰。

賀光卍說，沒有工會的勞工在勞資間是沒有發言權的，是嚴重不平等的，可預見雇主縮短輪班間隔也不會尊重勞工意願，諮詢會看起來也可能就是要放寬，質疑旅宿業在兩岸交惡下是否有大幅成長到需要透過縮短輪班間隔？

桃園市產業總工會理事長朱梅雪表示，輪班間隔十一小時已是極限了，如果縮短成八小時，扣除通勤回家、洗澡、吃飯或做其他事情，真正休息時間還有多少？這樣會變成常態性過勞，勞動部如果同意這樣的提案就是失職。

朱梅雪指出，勞資協商其實是沒擔當的說法，如勞資雙方在相同權利下是可以這麼做，但現況是縱使有工會，公司也會跳過工會和個別勞工談，勞工為了工作敢不同意嗎？

台灣勞工陣線主任洪敬舒認為，找不到房務人員應該從源頭思考，是否工時過長或薪資過低，畢竟房務人員屬於高勞力密集工作，與其將輪班人員的休息時間縮短，不如想辦法支付合理薪資讓更多人願意投入。

勞動部 勞資 薪資

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