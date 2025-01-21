旅館輪班限制 有條件鬆綁

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
交通部觀光署第二次提案，建議一般旅館兩情況下，適用縮短輪班間隔之彈性，亦即由11小時改適用八小時。聯合報系資料照
交通部觀光署第二次提案，建議一般旅館兩情況下，適用縮短輪班間隔之彈性，亦即由11小時改適用八小時。聯合報系資料照

交通部觀光署第二次提案，建議一般旅館在「天災、事變或突發事件處理期間」及「勞雇雙方協商調整班次期間」兩情況下，適用縮短輪班間隔之彈性，亦即由11小時改適用八小時。勞動部昨（20）日召開勞動基準諮詢會討論，勞動部政次李健鴻會後轉述，「天災、事變或突發事件」的期間適用彈性，較有共識。

勞動部表示，是否開放適用輪班間隔例外規定，必須以勞工安全健康為最重要考量，避免勞工過勞。勞動基準諮詢會是由勞、資團體及學者專家所組成，在充分聽取申請方及與會諮詢委員意見，勞動部將在保障勞工權益前提下，審慎評估。簡言之，勞動部之後將自行作出准駁或有條件同意之決定。

根據觀光署提供資料，「一般旅館業」從業人員共計 54,004人，其中擬適用縮短輪班間隔時間之輪班人員約18,593人。

交通部觀光署2024年10月曾提案鬆綁觀光旅館、一般旅館輪班人員的輪班間隔，但未獲准；這次觀光署二度送件，並改只申請一般旅館適用輪班間隔縮短之彈性。不過，從昨日討論結果看來，勞動部僅有條件同意。

據轉述，昨日與會委員聽取交通部及勞資雙方代表的意見，瞭解到旅館業有申請輪班間隔例外規定之行業特性，勞資雙方也都有申請適用意願。委員們比較有共識的是，在「天災、事變或突發事件」期間，可例外允許適用至少八小時間隔。

不過也有部分委員反映基層勞工意見，認為只要有輪班，就難免有特殊情況彈性調班需求，但希望真正落實勞資會議的討論功能。

也有委員認為，關於輪班人員範圍包括哪些人？以及，若是允許「勞資雙方協商適用」，是不是要限定在寒、暑假等旺季期間才能夠納入協商調整事由？又或者是否可以併同規範一個月內可以協商調整的次數？委員建議須一併考慮。

勞動部 觀光

延伸閱讀

交通部114年預算被大刪 陳世凱：與民眾權益相關盼支持

轉職潮啟動 勞動部：勞資皆需留意就業保險加保權益

勞動部預算遭大砍 洪申翰：衝擊勞保保費收繳、退休金發放

影／華航與企業工會第7次簽署團協 共同優化多項福利

相關新聞

台電千億補助 立院全刪…經部憂影響民生用電、電網改善等

立法院會期今（21）日結束，面對上千案海，朝野立委將挑燈夜戰拚三讀。立法院會昨日已展開表決大戰，其中經濟部撥補台電1,0...

屢傳有人想買蘋果西打製造商卻談不成 竟與金雞母有關

近年來蘋果西打製造商大西洋飲業爆出大股東孫幼英涉掏空、產品有食安疑慮被勒令停工，導致財務陷入困境，其營運陷入谷底，不少業者都想「趁虛而入」，買下這個已經60年歷史的老牌飲料品牌，卻沒有一家能談成。 據了解，孫幼英不願意放手，並不是基於多年經營累積的不捨情感，更非要重新再起，而是大飲手上有著多數人都不知道的「金雞母」。...

若循福建至金馬模式來台 旅遊業：陸客禁團令 恐不攻自破

大陸文旅部十七日宣布將開放閩滬兩省市團客來台，我方政府尚未有具體措施因應。旅遊業者提醒，我方仍未公開宣布解除組團與接待的...

勞團：如成常態性過勞 勞部將失職

交通部觀光署提案鬆綁一般旅館業房務清潔等輪班間隔時間，勞動基準諮詢會建議有條件鬆綁。勞工團體認為，讓勞工休息時間減少是勞...

旅館輪班間隔 勞部評估有條件鬆綁

交通部觀光署提案鬆綁一般旅館業房務清潔等人員輪班間隔時間以改善缺工問題，勞動基準諮詢會昨開會討論認為，在天災、事變或突發...

旅館輪班限制 有條件鬆綁

交通部觀光署第二次提案，建議一般旅館在「天災、事變或突發事件處理期間」及「勞雇雙方協商調整班次期間」兩情況下，適用縮短輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。