台電千億補助 立院全刪…經部憂影響民生用電、電網改善等

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台電。聯合報系資料照
台電。聯合報系資料照

立法院會期今（21）日結束，面對上千案海，朝野立委將挑燈夜戰拚三讀。立法院會昨日已展開表決大戰，其中經濟部撥補台電1,000億2萬元，在野黨提案全數刪除，昨日表決通過。

行政院長卓榮泰昨日二度率領「重災區」部會首長親上火線，他表示，預算風暴席捲台灣，若這場風暴無法止息，對產業衝擊、對政府正常運作，終將造成無法彌補的錯誤和損失，但無論預算如何刪除，國家未來運作，他仍要求各部會應正常如序進行。

行政院副院長鄭麗君指出，過去立院刪減比率約1.1%至1.3%，估計這次刪減將占總預算6.9%，是過去的六倍以上，前所未見。

經濟部次長連錦漳表示，國會刪除台電預算，將對人民造成三大影響。首先，台電財務及補貼民生電價能力受重創，最近二、三年國際燃料價格因俄烏戰爭上漲超過70％，非台電經營不善，過去三年台電吸收超過2,800億元民生電價，現在舉債比例已達93％，舉債空間愈來愈小，補貼民生電價能力就愈來愈小。

連錦漳表示，台灣的民生電價比南韓、法國、英國、德國都便宜很多，通膨也溫和非常多，大家享受這個紅利的同時，也要思考台電未來經營。

其次，台電將沒有多餘的錢投資改善設備，若無法補助台電，過去七、八年改善所有電網的努力恐將功虧一簣；第三，連錦漳指出，除減列撥補台電預算，立委也提案凍結能源署業務費，可能將影響民眾申請節能家電換新補助、輔導企業深度節能，影響產業國際競爭力。

立法院加開院會審查2025年中央政府總預算，繼上周通案總刪939億餘元後，昨日繼續上演表決大戰，國民黨、民眾黨兩黨聯手提案，刪除經濟部挹注台電1,000億2萬元預算，經表決通過；另外經濟部及轄下單位業務費全數凍結30%。

此外行政院預算也遭刪減，例如聯合服務中心業務費3,652萬6000元，減列後僅剩36.9萬元；經常支出業務費遭凍結70%，待執行30%後才能申請解凍，並需經立法院院會同意；另外像陸委會、外交部等預算昨日也都有相當程度的刪減。

台電 經濟部 電價

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