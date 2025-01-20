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千億預算遭刪除 台電：將影響未來穩定用電成本的能力

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
立法院表決通過刪除挹注台電一千億元預算案，台電深表遺憾。圖／本報系資料照片
立法院表決通過刪除挹注台電一千億元預算案，台電深表遺憾。圖／本報系資料照片

立法院表決通過刪除挹注台電1000億元預算案，台電深表遺憾，並強調此舉除了弱化台電支持民生電價的財務狀況，更癱瘓台電更新汰換電力設備的財務能力，進而對國人用電造成衝擊。至於外界關切電價議題，台電會將相關財務情況及成本結構資料，提報至電價費率審議會討論。

台電指出，政府編列預算是透過補貼台電來穩定每位國民的用電成本，減少每位國民的電費負擔。自2022年至2024年期間，台電為了穩定民生物價，每年分別吸收民生電價成本超過800億元，3年間總計吸收逾2800億元，到2024年底，台電累積虧損已超過4200億元。

台電強調，俄烏戰爭造成燃料價格上漲，對世界各國均造成衝擊，各國政府除調整電價，也同步藉財政預算補助減輕用戶負擔，近年來我國電價比韓國、法國、英國、德國等國家低廉，燃料成本上漲多由台電吸收，形同補貼民眾用電，藉此讓物價通膨相對溫和，立院刪除補貼預算，勢將影響台電未來穩定民眾用電成本的能力。

台電表示，穩定供電仰賴電力設備的持續投資與維護，2012年時台電因虧損舉債，針對所有輸配電設備，要求必須達使用年限才能更換，甚至要求延長使用年限，結果是停電事故在2013高達1萬8000多件，此後，台電盡全力改善，努力將停電次數降到去年的7000件，然而，若設備無法換新，不只要多花維修保養的人力，也難以改善供電系統的穩定度。

台電強調，政府透過編列預算補貼民生住宅用電，是為減輕國人用電負擔，若台電的財務狀況無法改善、持續虧損，除了影響台電經營狀況，未來將勢必衝擊到國人的用電。

台電 電價

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