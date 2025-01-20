富達：關注選舉紅利消失後的美國公債投資機會

富達國際指出，川普就任在即，移民及貿易政策對通貨膨脹的影響再度成為焦點。不過，最新數據顯示，核心通膨維持降溫態勢，緩解市場緊張情緒，美國10年期公債殖利率隨之滑落。目前期貨市場預期，美國聯準會（Fed）在2025年將降息1碼~2碼（即0.5個百分點）。

川普在正式入主白宮後，將簽署一連串行政命令，內容橫跨移民、關稅、聯邦政府改革、金融監管、能源政策等。富達國際指出，根據目前已提出的關稅政策變化，預估將提升美國有效關稅稅率至10.8%。

在固定收益方面，富達目前對美國公債維持中性立場，但第1季將關注選後紅利消退的投資機會。另外，富達調升歐洲核心國家公債評價至加碼，有鑑於歐元區經濟疲弱且通膨滑落。

在投資等級債方面，富達認為，當前美國投資等級債利差不足以補償美國消費趨緩可能導致的經濟下行風險，因此維持減碼美國投資等級債。不過，富達看好歐洲投資等級債未來數月的利差表現，因此持正面態度。

至於非投資等級債，富達技術性減碼美國非投資等級債，主要基於評價面因素；歐洲非投資等級債則受惠於基本面良好，且受經濟環境和高殖利率支撐，因此富達維持正面看法。