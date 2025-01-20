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可成連5年買庫藏股、要做 AI 伺服器？ 董座洪水樹給答案

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
金屬機殼大廠可成董事長洪水樹。圖／聯合報系資料照片
金屬機殼大廠可成董事長洪水樹。圖／聯合報系資料照片

金屬機殼大廠可成（2474）連續5年實施庫藏股，年年買回股票註銷，目前也尚在新一輪庫藏股執行期中，為何可成堅持紀律執行？對此董事長洪水樹秒答：可成股價那麼低，為什麼不買？而對熱門的AI伺服器機櫃水冷關鍵零組件，他表示很快會供過於求，意指可成並無介入計畫。

可成從2020年開始每年都執行一次庫藏股，已經連續執行第5年，初期執行率不高，但近三年執行率都大為成長，對於執行庫藏股的動機？洪水樹坦言股價偏低，錢夠用，就決定買回，他也補充公司現金部位用於配股息、營運及研發投資、買庫藏股後仍相當充裕。

可成12月宣布連續第五次庫藏股執行計畫，預計買回3.4萬張，到1月20日已買回2.4萬張，預計買到2月20日截止。

根據可成去年第3季財報，可成手中流動資產超過1300億元。對於何時有大型併購？他表示其實要併購（買）公司容易，但要是雙方條件適合才重要，仍會持續留意適當機會。

可成在淡出智慧手機機殼業務後，近年鴨子划水調整產品組合，核心筆電機殼業務隨產業景氣有機成長，更積極布局醫療材料及半導體零件加工積極轉型，但轉型成效還不是很明顯，對此洪水樹表示，醫療器材產業本來就是要時間長期持續耕耘到一定時間才會明顯成長。

而對於半導體設備關鍵零件細節，他不願多談，而問到近期金屬加工業者積極跨入AI伺服器產業，投入Side Car或快接頭、分歧管等業務，對此洪水樹指出，伺服器機櫃是沖壓技術（指跟可成工藝無關），而液冷零組件一窩蜂投入很快就會供過於求。意指可成不會跨入。

對於今年科技業看好的AI眼鏡發展，可成其實很早就跨入，早在6年前就跟美國新創Magic Leap合作One MR眼鏡，對今年該領域看法，洪水樹表示，可成很早就在做，但目前還沒有觀察到數量起飛。

可成在醫材、半導體零件加工已取得國際客戶認證，並開始少量出貨，不過目前營收部分貢獻比還需時間發酵。

可成科技董事長洪水樹。圖／聯合報系資料照片
可成科技董事長洪水樹。圖／聯合報系資料照片

可成 庫藏股 洪水樹

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