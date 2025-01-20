一般旅館爭適用縮短輪班間隔彈性？勞部：只有「這情況」才放行

交通部觀光署第二次提案，建議一般旅館在「天災、事變或突發事件處理期間」及「勞雇雙方協商調整班次期間」兩情況下，適用縮短輪班間隔之彈性，亦即由11小時改適用8小時。勞動部20日召開勞動基準諮詢會討論，勞動部政務次長李健鴻會後轉述，「天災、事變或突發事件」的期間適用彈性，較有共識。

勞動部表示，是否開放適用輪班間隔例外規定，必須以勞工的安全健康為最重要的考量，避免勞工過勞。勞動基準諮詢會是由勞、資團體及學者專家所組成，在充分聽取申請方及與會諮詢委員的意見，勞動部將在保障勞工權益之前提下，審慎評估。簡言之，勞動部之後將自行作出准駁或有條件同意之決定。

根據觀光署提供資料，「一般旅館業」從業人員共計 54,004人，其中擬適用縮短輪班間隔時間之輪班人員約18,593人。

交通部觀光署2024年10月曾提案鬆綁觀光旅館、一般旅館輪班人員的輪班間隔，但未獲准；這次觀光署二度送件，並改只申請一般旅館適用輪班間隔縮短之彈性。不過，從討論結果看來，勞動部僅有條件同意。

根據交通部觀光署提案，一般旅館業房務清潔人員及輪班人員於「天災、事變或突發事件處理期間」及「勞雇雙方協商調整班次期間」之情形，適用勞基法第34條第2項之但書，亦即縮短輪班間隔，由11小時縮短至8小時，以增加排班彈性。

據轉述，今日與會委員聽取交通部及勞資雙方代表的意見，瞭解到旅館業有申請輪班間隔例外規定之行業特性，勞資雙方也都有申請適用的意願。委員們比較有共識的是，在「天災、事變或突發事件」的期間，可以例外允許適用至少8小時的間隔。

不過也有部分委員也反映基層勞工的意見，認為只要有輪班，就難免有特殊情況彈性調班的需求，但希望真正落實勞資會議的討論功能。

然而也有委員認為，關於輪班人員的範圍包括哪些人？以及，若是允許「勞資雙方協商適用」，是不是要限定在寒、暑假等旺季期間才能夠納入協商調整事由？又或者是否可以併同規範一個月內可以協商調整的次數？委員建議須一併考慮。