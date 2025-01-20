凱基銀首季建議掌握 G.P.S.投資主軸、股債並進迎新年

回顧2024年，全球市場歷經波動，最終仍普遍走揚。展望2025年全球政經局勢將呈現快速且多變的局面，凱基金（2883）旗下凱基銀行建議投資人可關注G.P.S.三大核心因子，提前因應變化並訂定新的投資策略。

凱基銀行表示，2024年股票市場受惠AI題材，科技股年成長率近30%，表現尤為突出，美股在連續兩年上漲逾20%後，2025年經濟與金融資產能否保持強勁成長(Growth)動能將成為市場焦點。而川普2.0強勢回歸及聯準會(Fed)貨幣基調走向，未來政策(Policy)推行，也將牽動市場走向。

因此，2025年在投資上，除科技產業有機會續航外，投資人也可留意金融、工業與消費等產業因政策利多加持而受惠，帶動投資標的轉移(Shift)。此外，投資人也需留意面對市場漲多後，突發事件所引起的盤勢波動，在資產配置上的股債比需透過投資策略切換(Shift)後重塑動能。整體而言，建議資產配置以「股債均衡」為主，股市可布局科技與循環性產業；債市方面，考量通膨風險下，建議宜以債信基本面持續改善、殖利率較高之中短天期非投資等級債為核心配置。

2025年企業信心仍強勁 經濟延續緩增長

「高利率」是2023年以來，市場擔憂恐會抑制經濟成長的主要原因，但在經歷近年來的高利環境下，其實全球經濟並未出現明顯放緩。證據來自於觀察近年全球綜合、服務業採購經理人指數(PMI)多位於經濟擴張區間(榮枯線50以上)，顯示各國企業CEO對經濟具有強健的信心。此外，美國方面，儘管高利率多少壓抑低收入階層消費意願，但對「整體」消費者而言，家庭財富效果的優勢使美國零售銷售數據，特別是非必須消費品（如汽車）的成長仍然強勁，淡化市場對消費放緩擔憂。展望2025年，凱基銀行認為美國消費增長動能有望延續，並成為支撐美國及全球經濟穩定成長關鍵。

凱基銀行指出，隨著川普勝選，預期效應已席捲全球，新政府政策與人事安排逐漸成型，政策核心將以保護主義、對外高關稅、對內減稅以及放鬆監管為主。雖然市場對川普新政恐令財政赤字增加與通膨回溫有所擔憂，但減稅有助於促進製造業回流美國、提升投資意願，使企業有誘因將海外獲利匯回美國，彌補部分稅收損失，或有利於經濟成長與企業獲利。此外，在貨幣政策方面，Fed 於去年12月如預期降息一碼，並強調未來在降息決議的態度將審慎以待，因此市場降息預期立即出現收斂，但尚存1至2碼的空間。在川普對內減稅、擴大投資，同時貨幣寬鬆循環延續下，將支持金融市場表現。

凱基銀行表示，新任美國總統川普上任，產業政策將著重「放鬆監管、美國優先」，建議2025年投資策略上，要思考產業熱點及債券配置之轉變，並著重靈活切換(Shift)，可採取股債平衡的配置。在股市方面，AI發展仍為焦點，而川普鬆綁法規並降低監管，將有利科技類股續強，此外，隨AI導向實體應用，熱點將由AI基建、硬體設備，擴散到AI軟體及服務，軟體類股料有發揮空間。另一方面，川普政策也包含放鬆金融監管、加強本土製造，嘉惠美股金融業、工業以及內需為主的原物料類股，且對企業及個人減稅、搭配降息，則有望提振內需消費族群，因此，循環性產業也將是一大熱點。

債券方面，根據歷史經驗，美國大選後政經不確定性下降，債市可望正向表現，投資級債、非投資級債選後6個月將有5%~8%漲幅，投資者可多留意。另參考川普上屆任期施政方向，今年若重啟貿易戰，或推升通膨預期與殖利率風險，將使非投資級債表現逐漸領先投資級債。

展望2025年第1季，凱基銀行以G.P.S.定位市場投資方向，雖然川普對外貿易戰、移民與外交政策，增添市場變數與波動，然而，美國經濟穩健增長(Growth)，降息循環延續，搭配川普放寬監管、減稅法案等，評估相關政策將為市場挹注生機(Policy)，預估股、債將於投資策略切換(Shift)後重塑動能。

凱基銀行建議2025年第1季資產配置以「股債均衡」為主；股市考量盈餘成長動能強勁，產業廣度提升，可布局科技與循環性產業；債市方面，考量通膨風險下，建議宜以債信基本面持續改善、殖利率較高之中短天期非投資等級債為核心配置，掌握鎖息契機，較穩健投資人則可搭配複合債，以更多元靈活方式布局。凱基銀行將持續監控各種金融數量指標挪移(Shift)，作為抗波動配置需求及交易時點的依據。